WSJ: Трамп намерен назначить спецпрокурора по делу о выборах
- Reuters
По данным газеты, президент поручил советникам определиться с возможными кандидатами на должность специального прокурора.
Сотрудники Белого дома и соратники Трампа поддержали такое решение, говорится в сообщении.
1 декабря Минюст США сообщил, что не обнаружил на выборах президента нарушений такого масштаба, чтобы они могли поставить под сомнение победу Джо Байдена. С таким заявлением выступил глава ведомства Уильям Барр.
Также Верховный суд США отказался рассмотреть иск Техаса, который требовал признать недействительными итоги выборов в ряде штатов.