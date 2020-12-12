WSJ: Трамп намерен назначить спецпрокурора по делу о выборах

Президент США планирует назначить спецпрокурора для расследования фальсификаций на президентских выборах в ноябре и налоговых махинаций Хантера Байдена — сына кандидата на пост главы государства Джо Байдена. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, президент поручил советникам определиться с возможными кандидатами на должность специального прокурора.

Сотрудники Белого дома и соратники Трампа поддержали такое решение, говорится в сообщении.

1 декабря Минюст США сообщил, что не обнаружил на выборах президента нарушений такого масштаба, чтобы они могли поставить под сомнение победу Джо Байдена. С таким заявлением выступил глава ведомства Уильям Барр.

Также Верховный суд США отказался рассмотреть иск Техаса, который требовал признать недействительными итоги выборов в ряде штатов.