WSJ: Трамп намерен назначить спецпрокурора по делу о выборах

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Президент США планирует назначить спецпрокурора для расследования фальсификаций на президентских выборах в ноябре и налоговых махинаций Хантера Байдена — сына кандидата на пост главы государства Джо Байдена. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
WSJ: Трамп намерен назначить спецпрокурора по делу о выборах
  • Reuters

По данным газеты, президент поручил советникам определиться с возможными кандидатами на должность специального прокурора.

Сотрудники Белого дома и соратники Трампа поддержали такое решение, говорится в сообщении.

1 декабря Минюст США сообщил, что не обнаружил на выборах президента нарушений такого масштаба, чтобы они могли поставить под сомнение победу Джо Байдена. С таким заявлением выступил глава ведомства Уильям Барр.

Также Верховный суд США отказался рассмотреть иск Техаса, который требовал признать недействительными итоги выборов в ряде штатов.

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