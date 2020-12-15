Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США

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Российский лидер Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.
Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что глава России пожелал Байдену успехов и выразил уверенность в том, что Россия и США могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир.

«Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с вами», — подчеркнул Путин.

Ранее Джо Байден набрал необходимые 270 голосов выборщиков, которые нужны для избрания президентом.

СМИ сообщали, что вскоре он намерен выступить с речью, в которой заявит о победе демократии в стране, а также о важнейших шагах, которые предстоит сделать новой администрации.

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