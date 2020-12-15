Байден намерен выступить с речью о пламени демократии в США

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Кандидат в президенты США Джо Байден, набравший более 270 голосов выборщиков, намерен выступить с речью, в которой заявит о победе демократии в стране, а также объявит о важнейших шагах, которые предстоит сделать новой администрации.
Байден намерен выступить с речью о пламени демократии в США
  • Reuters

Об этом сообщает Axios со ссылкой на подготовленную речь политика.

«Пламя демократии зажглось в этой стране давным-давно. И теперь мы знаем, что ничто — даже пандемия или злоупотребление властью — не может погасить это пламя», — говорится в тексте, который, как ожидается, зачитает Байден.

Также предполагается, что он пообещает «быть президентом для всех американцев» и «усердно работать ради тех, кто голосовал за него и против».

«Перед нами стоит работа, которую нужно выполнить срочно: взять контроль над пандемией для вакцинации населения, оказать незамедлительную помощь экономике, экономическую помощь, в которой так нуждаются многие американцы, страдающие сегодня», — говорится в речи Байдена.

Ране Джо Байден набрал необходимые 270 голосов выборщиков, которые нужны для избрания президентом.

Согласно данным американских СМИ, Байден набирает 302 голоса, а нынешний президент Дональд Трамп — 232.

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