Байден намерен выступить с речью о пламени демократии в США
- Reuters
Об этом сообщает Axios со ссылкой на подготовленную речь политика.
«Пламя демократии зажглось в этой стране давным-давно. И теперь мы знаем, что ничто — даже пандемия или злоупотребление властью — не может погасить это пламя», — говорится в тексте, который, как ожидается, зачитает Байден.
Также предполагается, что он пообещает «быть президентом для всех американцев» и «усердно работать ради тех, кто голосовал за него и против».
«Перед нами стоит работа, которую нужно выполнить срочно: взять контроль над пандемией для вакцинации населения, оказать незамедлительную помощь экономике, экономическую помощь, в которой так нуждаются многие американцы, страдающие сегодня», — говорится в речи Байдена.
Ране Джо Байден набрал необходимые 270 голосов выборщиков, которые нужны для избрания президентом.
Согласно данным американских СМИ, Байден набирает 302 голоса, а нынешний президент Дональд Трамп — 232.