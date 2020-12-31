Трамп подал апелляцию в Верховный суд ради «честности выборов» в Висконсине

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп подал апелляцию в Верховный суд США с целью «обеспечить честность выборов в Висконсине».
Трамп подал апелляцию в Верховный суд ради «честности выборов» в Висконсине
  • © Cheriss May
  • Reuters

Об этом сообщил его штаб.

«Президент Дональд Трамп в качестве кандидата на переизбрание подал апелляцию в Верховный суд США с целью обеспечения честности выборов в Висконсине», — говорится в сообщении.

22 декабря Трамп потребовал отменить результаты президентских выборов в штате Висконсин. По его словам, республиканцы в этом штате должны передать важные решения законодателям штата и «отменить нелепые выборы в штате».

15 декабря стало известно, что кандидат от демократов Джо Байден набрал необходимые 270 голосов выборщиков, которые нужны для избрания президентом.

При этом в Белом доме заявили, что Трамп продолжает оспаривать результаты выборов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить