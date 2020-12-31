Трамп подал апелляцию в Верховный суд ради «честности выборов» в Висконсине

Американский лидер Дональд Трамп подал апелляцию в Верховный суд США с целью «обеспечить честность выборов в Висконсине».

Об этом сообщил его штаб.

NEWS: President @realDonaldTrump, in his personal capacity as candidate for re-election, filed an appeal in the United States Supreme Court seeking to ensure election integrity in Wisconsin! — Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) December 31, 2020

«Президент Дональд Трамп в качестве кандидата на переизбрание подал апелляцию в Верховный суд США с целью обеспечения честности выборов в Висконсине», — говорится в сообщении.

22 декабря Трамп потребовал отменить результаты президентских выборов в штате Висконсин. По его словам, республиканцы в этом штате должны передать важные решения законодателям штата и «отменить нелепые выборы в штате».

15 декабря стало известно, что кандидат от демократов Джо Байден набрал необходимые 270 голосов выборщиков, которые нужны для избрания президентом.

При этом в Белом доме заявили, что Трамп продолжает оспаривать результаты выборов.