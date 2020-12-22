Трамп потребовал отмены итогов выборов в Висконсине

Американский президент Дональд Трамп потребовал отменить результаты президентских выборов в штате Висконсин.

Об этом он написал в своём Twitter.

«Республиканцы в Висконсине должны передать важные решения законодателям штата и отменить эти нелепые выборы в штате», — заявил Трамп.

Он добавил, что его команда «выиграла с большим отрывом».

Ранее представитель Демократической партии на выборах Джо Байден набрал необходимые 270 голосов выборщиков, которые нужны для избрания президентом.

При этом в Белом доме заявили, что Трамп продолжает оспаривать результаты выборов.