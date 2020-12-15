В Белом доме заявили, что Трамп продолжает оспаривать результаты выборов

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Американский лидер Дональд Трамп продолжает участвовать в судебных процессах, оспаривая результаты выборов президента США. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.
В Белом доме заявили, что Трамп продолжает оспаривать результаты выборов
  • Reuters

При этом она не стала комментировать прошедшее голосование коллегии выборщиков.

«Президент по-прежнему участвует в процессах оспаривания выборов. Вчерашнее голосование (выборщиков. — RT) — это один из шагов в конституционном процессе», — приводит ТАСС её слова.

Представитель Демократической партии на выборах Джо Байден ранее набрал необходимые 270 голосов выборщиков, которые нужны для избрания президентом.

Как отметил Байден, десятки попыток команды Трампа оспорить результаты выборов провалились.

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