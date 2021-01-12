«Символический жест»: каковы шансы у демократов отстранить Трампа от власти до истечения срока его полномочий

Демократы внесли на рассмотрение палаты представителей США резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа. Они считают главу государства ответственным за действия протестующих, которые 6 января ворвались в Капитолий. Ранее спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси призвала вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции, чтобы отстранить Трампа от власти. По мнению экспертов, инициатива демократов направлена прежде всего на то, чтобы окончательно дискредитировать 45-го президента Соединённых Штатов и его сторонников. Как отмечают аналитики, таким образом оппоненты Трампа пытаются закрыть ему дорогу в большую политику, чтобы не допустить его возможного выдвижения в президентской кампании 2024 года.

Конгрессмены-демократы внесли на рассмотрение палаты представителей резолюцию об импичменте Дональда Трампа.

Основным автором резолюции стал член палаты представителей Дэвид Сисиллини, соавторами выступили его однопартийцы Тед Лью и Джейми Раскин.

«Президент Трамп создал серьёзную угрозу безопасности США и их институтов власти. Он угрожал целостности демократической системы, препятствовал процессу мирной передачи власти и создал опасность для другой, равноценной ветви власти. Он предал доверие, оказанное ему как президенту, чем нанёс вред народу Соединённых Штатов», — утверждается в документе.

Сисиллини, Лью и Раскин подчёркивают, что «подобным поведением Дональд Джон Трамп показал, что если останется на своём посту, то будет и дальше представлять угрозу национальной безопасности, демократии и Конституции».

«Его поведение идёт вразрез с принципами самоуправления и верховенства права. В связи с этим Дональд Джон Трамп заслуживает импичмента и судебного разбирательства, освобождения от должности и запрета занимать любой почётный, доверительный и оплачиваемый пост в правительстве Соединённых Штатов», — констатируют конгрессмены.

«Должен понести ответственность»

Напомним, политические оппоненты Трампа призывают отстранить его от власти в связи с событиями 6 января в Вашингтоне. В этот день конгресс должен был утвердить итоги голосования выборщиков и тем самым формально закрепить победу демократа Джо Байдена на выборах президента. Однако заседание было прервано из-за того, что сторонники Трампа, не признающие такого результата, ворвались в Капитолий.

Митинг сторонников Дональда Трампа 6 января

globallookpress.com

© CNP/AdMedia

Несмотря на инцидент, в ночь с 6 на 7 января итоги выборов были утверждены.

В Демократической партии считают, что Трамп несёт ответственность за действия протестующих.

«Среда прошлой недели стала одним из самых мрачных дней в истории нашей страны. После нескольких месяцев агитации и пропаганды против результатов выборов 2020 года Капитолий — цитадель нашей демократии — был атакован сторонниками президента Трампа в попытке устроить переворот и отменить результаты свободных и справедливых президентских выборов», — говорится в заявлении членов юридического комитета палаты представителей, которое приводится на сайте Джейми Раскина.

Конгрессмены-демократы пообещали, что не оставят «эту беспрецедентную провокацию без ответа».

«Каждый, кто причастен к захвату, должен понести наказание. В первую очередь это касается того, на ком лежит самая большая вина, — президента Дональда Трампа. Невозможно излечить душу нашей страны, пока правосудие не настигнет всех её врагов — как внешних, так и внутренних», — отметили законодатели.

На официальном сайте Джейми Раскина сообщается, что резолюция получила поддержку 211 членов палаты представителей. В свою очередь, издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщает, что по меньшей мере 218 конгрессменов-демократов готовы поддержать эту инициативу.

Толпа протестующих возле Капитолия, 6 января 2021 года

© REUTERS/Leah Millis

Предполагается, что голосование по этому вопросу пройдёт 13 января — за семь дней до официального истечения срока полномочий 45-го президента США.

Впрочем, политологи обращают внимание на то, что возможное утверждение резолюции не приведёт к автоматическому импичменту — это лишь даст возможность начать разбирательство в конгрессе. Окончательное решение по импичменту выносит сенат: для отстранения главы государства от власти необходимо, чтобы за это проголосовали две трети сенаторов. Отметим, что после выборов места в верхней палате распределились между республиканцами и демократами фактически поровну.

«Преступление» и порицание

Перед тем как запустить процедуру импичмента в конгрессе, демократы попытались снять Трампа с занимаемого им поста более простым путём — с помощью 25-й поправки к Конституции.

Эта поправка допускает отстранение главы государства от власти, если вице-президент и большинство высокопоставленных членов кабинета министров решат, что он более не способен выполнять свои обязанности.

Первые два пункта этой поправки, предусматривающие порядок передачи власти от президента к вице-президенту в особых обстоятельствах и порядок утверждения нового вице-президента, уже применялись несколько раз в истории США, однако четвёртый пункт об отстранении действующего президента от власти ещё никогда не использовался.

Чтобы задействовать 25-ю поправку против Трампа, демократы внесли на рассмотрение палаты представителей резолюцию с предложением вице-президенту Майку Пенсу начать процедуру отстранения главы Белого дома от власти.

Сначала демократы предложили одобрить документ единогласно, без проведения поимённого голосования, однако республиканцы заблокировали эту инициативу. Теперь голосование планируется провести 12 января. Если резолюцию одобрят, у Пенса будут 24 часа для того, чтобы ответить на неё.

Майк Пенс

© REUTERS/Jonathan Drake

Кроме того, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси лично призвала Пенса прибегнуть к 25-й поправке, однако до сих пор никакой официальной реакции от вице-президента не поступало.

Вместе с тем ряд республиканцев в палате представителей готовят собственную резолюцию по поводу событий 6 января. Так, в понедельник на сайте газеты The New York Times конгрессмен Том Рид сообщил, что его однопартийцы намерены вынести на рассмотрение нижней палаты резолюцию с порицанием всех причастных к беспорядкам у здания Капитолия, в том числе и действующего президента.

При этом сам Рид выступает против импичмента Трампу, поскольку это, по его мнению, будет способствовать усугублению раскола в американском обществе.

Стоит отметить, что порицание со стороны конгресса не несёт никаких юридических последствий для президента.

Сам Трамп назвал ситуацию вокруг призывов к импичменту главы государства опасной для страны. По его словам, призывы к его отстранению вызывают «ужасный гнев».

«Неприемлемо для двухпартийной системы»

Напомним, это уже вторая попытка демократов отстранить Трампа от власти. Первая закончилась неудачей, так как находившийся под контролем республиканцев сенат заблокировал эту инициативу.

Аналитики обращают внимание, что на этот раз Демпартия пытается провести импичмент за считаные дни до окончания срока полномочий действующего президента, когда это уже не имеет никакого практического смысла.

Дональд Трамп

globallookpress.com

© CNP/AdMedia

По мнению заведующего кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрея Сидорова, сейчас активность демократов направлена преимущественно на то, что окончательно дискредитировать Трампа и «поставить крест на его политическом будущем».

«Демократы хотели бы, чтобы Трамп оставил свой пост не в рамках стандартных процедур, а именно через импичмент. Для них это бы означало окончательную победу над ним. Они хотят доказать избирателям Трампа, что те отдали свой голос за предателя и психически нездорового человека», — сказал Сидоров в беседе с RT.

Кроме того, с его точки зрения, демократы стремятся уничтожить саму идеологию трампизма.

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«Они пытаются перечеркнуть лозунг «Америка прежде всего», дискредитировать его изоляционистские идеи, убить так называемый трампизм», — уверен аналитик.

Схожей точки зрения придерживается и директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Демократы понимают, что к президентским выборам 2024 года может сложиться негативная для них ситуация, поскольку Байден вряд ли будет избираться на второй срок и пока не известно, сможет ли Камала Харрис привлечь большинство избирателей. В связи с этим они пытаются закрыть дорогу Трампу в политику, чтобы на следующих президентских выборах он не смог одержать победу», — говорит аналитик.

По его словам, на этом фоне инициатива ряда республиканцев принять резолюцию с порицанием Трампа выглядит как попытка избежать импичмента и одновременно осудить события 6 января.

«Это символический жест, с помощью которого республиканцы пытаются продемонстрировать, что они понимают свою ответственность перед страной. Кроме того, таким образом Республиканская партия пытается найти точку консенсуса современной Америки, поскольку идеология Трампа сильно уводит республиканцев вправо, что неприемлемо для двухпартийной системы», — считает Рогулёв.

Вместе с тем аналитики полагают, что до истечения срока полномочий Трампа демократы вряд ли успеют провести процедуру импичмента.

«Скорее всего, серьёзных юридических последствий эта инициатива не будет иметь просто потому, что остаётся крайне мало времени до того, как Трамп покинет пост президента. К тому же республиканцы, скорее всего, выступят против импичмента, как это уже было в 2019 году», — заключил Андрей Сидоров.