Опубликован текст резолюции палаты представителей об импичменте Трампа

Палата представителей США опубликовала текст резолюции об импичменте президента Дональда Трампа. В документе глава государства обвиняется в «подстрекательстве к мятежу».

Документ опубликован на сайте CNN.

В частности, в тексте говорится, что Трамп «подверг риску безопасность Соединённых Штатов» и государственных учреждений, поставил «под угрозу целостность демократической системы» и тем самым продемонстрировал, что «останется угрозой национальной безопасности, демократии и Конституции», если продолжит занимать свой пост.

Группа законодателей от Демократической партии намерена 11 января вынести на рассмотрение палаты представителей статьи импичмента в отношении Трампа, обвинив его в «подстрекательстве к мятежу».

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников действующего американского лидера Дональда Трампа, переросшая в беспорядки.

Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.

После этого спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала президента очень опасным человеком, который не может возглавлять страну.

Она потребовала использовать 25-ю поправку к Конституции США и отстранить Трампа от власти до конца его срока, 20 января.