NBC: демократы намерены вынести Трампу импичмент

Группа законодателей от Демократической партии намерена 11 января вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США статьи импичмента в отношении действующего президента страны Дональда Трампа, обвинив его в «подстрекательстве к мятежу».

Об этом информирует телеканал NBC News со ссылкой на проект документа.

Обвинение состоит из одной статьи — «подстрекательство к мятежу».

«Дональд Трамп осуществил тяжкое преступление и правонарушение, сознательно подстрекая к насилию в отношении органов власти США», — говорится в тексте.

Отмечается, что в результате этого «толпа незаконно проникла в Капитолий, нанесла увечья сотрудникам правоохранительных органов, угрожала членам Конгресса и вице-президенту и воспрепятствовала важнейшей конституционной обязанности по утверждению результатов выборов».

Авторы документа подчёркивают, что «всем этим президент Трамп поставил под серьёзную угрозу безопасность Соединённых Штатов и их органов власти».

Ранее избранный президент США Джо Байден обвинил Трампа в сознательном поощрении беспорядков в Вашингтоне.