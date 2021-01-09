NBC: демократы намерены вынести Трампу импичмент
- Reuters
Об этом информирует телеканал NBC News со ссылкой на проект документа.
Обвинение состоит из одной статьи — «подстрекательство к мятежу».
«Дональд Трамп осуществил тяжкое преступление и правонарушение, сознательно подстрекая к насилию в отношении органов власти США», — говорится в тексте.
Отмечается, что в результате этого «толпа незаконно проникла в Капитолий, нанесла увечья сотрудникам правоохранительных органов, угрожала членам Конгресса и вице-президенту и воспрепятствовала важнейшей конституционной обязанности по утверждению результатов выборов».
Авторы документа подчёркивают, что «всем этим президент Трамп поставил под серьёзную угрозу безопасность Соединённых Штатов и их органов власти».
Ранее избранный президент США Джо Байден обвинил Трампа в сознательном поощрении беспорядков в Вашингтоне.