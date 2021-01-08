Байден обвинил Трампа в поощрении беспорядков в Вашингтоне

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Избранный президент США Джо Байден обвинил действующего главу государства Дональда Трампа в сознательном поощрении беспорядков в Вашингтоне.
Байден обвинил Трампа в поощрении беспорядков в Вашингтоне
  • Reuters

«Урон, нанесённый нашей репутации во всём мире тем, что действующий президент Соединённых Штатов поощряет бандитскую группировку... Это не может продолжаться и должно быть незамедлительно расследовано досконально и виновные привлечены к ответственности», — приводит РИА Новости его слова.

Также Байден указал на необходимость проверки действий полиции в ходе захвата протестующими Капитолия.

Ранее Трамп заявил, что не будет присутствовать на инаугурации избранного главы государства Джо Байдена.

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