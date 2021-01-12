Трамп назвал опасной для США ситуацию с импичментом

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг призывов к импичменту главы государства представляет опасность для страны. Об этом сообщает CNBC.

Общаясь с репортёрами, Трамп отметил, что «не желает насилия».

Он добавил, что призывы к его отстранению вызывают «ужасный гнев», пишет AFP.

#BREAKING US President Trump says impeachment move causing 'tremendous anger' as he boards Marine One at White House for trip to Texas pic.twitter.com/NVOq2ao4tE — AFP News Agency (@AFP) January 12, 2021

Ранее демократы внесли на рассмотрение палаты представителей резолюцию об импичменте президента. Её поддержали 218 демократов.

В тексте резолюции глава государства обвиняется в «подстрекательстве к мятежу».

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников действующего американского лидера Дональда Трампа, переросшая в беспорядки.

Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. В результате беспорядков пять человек погибли.