Трамп назвал опасной для США ситуацию с импичментом

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Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг призывов к импичменту главы государства представляет опасность для страны. Об этом сообщает CNBC.
Трамп назвал опасной для США ситуацию с импичментом
  • Reuters

Общаясь с репортёрами, Трамп отметил, что «не желает насилия».

Он добавил, что призывы к его отстранению вызывают «ужасный гнев», пишет AFP.

Ранее демократы внесли на рассмотрение палаты представителей резолюцию об импичменте президента. Её поддержали 218 демократов.

В тексте резолюции глава государства обвиняется в «подстрекательстве к мятежу».

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников действующего американского лидера Дональда Трампа, переросшая в беспорядки.

Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. В результате беспорядков пять человек погибли.

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