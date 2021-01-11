Республиканцы заблокировали резолюцию с призывом к Пенсу отстранить Трампа

Республиканцы в палате представителей США заблокировали внесённую демократами резолюцию с призывом к вице-президенту Майку Пенсу отстранить главу государства Дональда Трампа, задействовав 25-ю поправку к Конституции.

Об этом сообщает Associated Press.

Кроме того, как пишет The Hill, одновременно на рассмотрение палаты представителей была внесена резолюция об импичменте президента.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников действующего американского лидера Дональда Трампа, переросшая в беспорядки.

Ранее палата представителей США опубликовала текст резолюции об импичменте президента. В документе глава государства обвиняется в «подстрекательстве к мятежу».

Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.

После этого спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала президента очень опасным человеком, который не может возглавлять страну.

Она потребовала использовать 25-ю поправку к Конституции США и отстранить Трампа от власти до конца его срока, 20 января.