Резолюцию об импичменте поддержали 218 демократов в палате представителей

Короткая ссылка
Резолюция об импичменте президента США Дональда Трампа получила поддержку 218 демократов в палате представителей, сообщает газета Politico.
Резолюцию об импичменте поддержали 218 демократов в палате представителей
  • Reuters

Как уточняет издание, этого достаточно, чтобы одобрить документ в палате представителей.

Ранее демократы внесли на рассмотрение палаты представителей резолюцию об импичменте президента.

В тексте резолюции глава государства обвиняется в «подстрекательстве к мятежу».

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников действующего американского лидера Дональда Трампа, переросшая в беспорядки.

Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. В результате беспорядков пять человек погибли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить