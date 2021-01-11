Резолюцию об импичменте поддержали 218 демократов в палате представителей
- Reuters
Как уточняет издание, этого достаточно, чтобы одобрить документ в палате представителей.
Ранее демократы внесли на рассмотрение палаты представителей резолюцию об импичменте президента.
В тексте резолюции глава государства обвиняется в «подстрекательстве к мятежу».
6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников действующего американского лидера Дональда Трампа, переросшая в беспорядки.
Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. В результате беспорядков пять человек погибли.