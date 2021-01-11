«Повод для зачистки»: почему демократы продолжают призывать к отстранению Трампа от власти

За полторы недели до инаугурации Джо Байдена спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси сообщила о намерении вынести на голосование резолюцию, призывающую вице-президента Майка Пенса задействовать 25-ю поправку к Конституции и отстранить Дональда Трампа от власти. В её заявлении говорится, что у Пенса будут сутки для ответа на эту резолюцию, а затем демократы могут запустить процедуру импичмента. Демпартия продолжает призывать к отставке Трампа после недавних беспорядков в Вашингтоне. Эксперты отмечают, что демонстрация, в ходе которой сторонники Трампа заняли Капитолий, напугала многих представителей истеблишмента и сейчас они пытаются воспользоваться ситуацией для зачистки политического и медийного полей.

В понедельник, 11 января, нижняя палата конгресса США рассмотрит резолюцию с предложением вице-президенту Майку Пенсу начать отстранение от власти Дональда Трампа. Об этом говорится в официальном заявлении спикера палаты Нэнси Пелоси, обращённом к парламентариям-демократам.

«В данной резолюции содержится призыв к вице-президенту созвать и мобилизовать правительство для приведения в действие 25-й поправки (к Конституции. — RT) с целью объявить президента неспособным исполнять свои обязанности, после чего вице-президент незамедлительно приступит к осуществлению полномочий в качестве исполняющего обязанности президента», — говорится в заявлении.

Проект резолюции был подготовлен членами конгресса от Демпартии. Своё заявление Пелоси мотивирует тем, что Трамп представляет опасность для демократических институтов США. Спикер отметила, что, если документ будет одобрен единогласно, палата представителей ожидает от вице-президента Пенса ответа в течение 24 часов. В противном случае, по словам Пелоси, нижняя палата проголосует по нему во вторник, 12 января, после чего начнёт рассматривать вопрос об импичменте.

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«Защищая свою Конституцию и свою демократию, мы будем действовать без промедления, потому что действующий президент представляет для них прямую угрозу. С каждым днём усиливается ужас непрерывного посягательства на нашу демократию, совершаемого президентом, равно как и нарастает необходимость принять меры», — отметила политик в своём заявлении.

Напомним, демократы призывают к отстранению Дональда Трампа от власти до официального окончания его президентского срока (20 января) после недавних событий в Вашингтоне. 6 января сторонники 45-го президента США собрались в столице на митинг, приуроченный к процессу утверждения в конгрессе итогов президентских выборов.

Трамп обратился к своим сторонникам с речью, в очередной раз назвав результаты выборов сфальсифицированными. После его выступления митингующие окружили здание Капитолия, где шло заседание конгресса. Демонстранты вступили в столкновение с полицией, после чего ворвались в здание конгресса. Вице-президента Пенса, спикера палаты Пелоси и конгрессменов пришлось эвакуировать. В ходе беспорядков погибли не менее пяти человек, более 50 полицейских пострадали в столкновениях с митингующими.

После этих событий аккаунты Трампа были сначала заблокированы, а затем удалены из всех крупных американских соцсетей — Facebook, Twitter, Instagram и других, а компании Apple, Google и Amazon удалили соцсеть Parler, пользующуюся популярностью среди его сторонников.

Надежда на поправку

Кроме официального заявления в адрес демократов, Пелоси также дала интервью телеканалу CBS, в котором заявила, что на данный момент исполнительной властью в стране руководит психически неуравновешенный человек.

«К сожалению, человек, который возглавляет исполнительную власть, — это сумасшедший, безумный, опасный президент Соединённых Штатов. Всего несколько дней — и мы сможем оказаться в безопасности от него. Но он совершил нечто настолько тяжкое, что против него должно быть возбуждено дело», — заявила Пелоси.

Беспорядки у Капитолия, 6 января

© REUTERS/Jim Urquhart

Она также вновь обвинила Трампа в связях с Кремлём.

«Я не знаю, что есть у русских на президента Трампа, будь то что-то личное, политическое или финансовое. Я не знаю, что это... Но нет другого объяснения, почему этот президент Соединённых Штатов обслуживает Путина», — сказала она, отвечая на вопрос журналистки телеканала об отказе Дональда Трампа возложить вину за декабрьскую хакерскую атаку на Москву.

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В интервью она также поддержала идею отстранить действующего президента от власти, используя 25-ю поправку к Конституции.

«Мне по душе 25-я поправка, потому что она избавит нас от него. Он покидает пост. Но в конгрессе есть значительная поддержка в пользу идеи повторного процесса об объявлении импичмента президенту. Он виновен в подстрекательстве к беспорядкам. Он должен за это ответить», — добавила Пелоси.

Напомним, 25-я поправка допускает отстранение главы государства от власти, если вице-президент и большинство высокопоставленных членов кабинета министров решат, что он более не способен выполнять свои обязанности. Поправка была ратифицирована в 1967 году, после того как убийство Джона Кеннеди породило дискуссию о преемственности президентской власти в чрезвычайных обстоятельствах.

Первые два пункта этой поправки, предусматривающие порядок передачи власти от президента к вице-президенту в особых обстоятельствах и порядок утверждения нового вице-президента, были применены к Джеральду Форду, который сначала сменил Спиро Агню на посту вице-президента, а затем стал главой государства после отставки Ричарда Никсона. Третий пункт, позволяющий президенту временно передавать свои полномочия вице-президенту, применялся в 1985 году, во время операции Рональда Рейгана, а также в 2002 и 2007 годах, когда хирургическому вмешательству подвергался Джордж Буш-младший.

Четвёртый пункт поправки, предусматривающий отстранение действующего президента от власти, ещё никогда не применялся.

Вице-президентское решение

На фоне того, что право применения 25-й поправки принадлежит вице-президенту, ранее Дональд Трамп раскритиковал Майка Пенса в своём Twitter за то, что тот никак не повлиял на утверждение победы Джо Байдена в конгрессе.

Американские СМИ распространяют противоречивую информацию по поводу возможных действий Пенса в данной ситуации. Так, телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к вице-президенту, сообщил, что Пенс якобы не исключает такой возможности. Также канал CNN сообщил, что некоторые члены кабинета министров обсуждали применение 25-й поправки, однако не уверены, что Пенс задействует её. При этом газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщала, что Пенс выступает против её применения.

Дональд Трамп

© REUTERS/Jim Bourg

Эксперты отмечают, что применение 25-й поправки технически оставляет возможность для Дональда Трампа участвовать в выборах президента США в 2024 году. Однако, если дело дойдёт до импичмента, конгресс обладает конституционным правом запретить Трампу в будущем избираться или занимать госдолжности.

Как пояснил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман, в сложившейся ситуации противники Трампа не испытывают опасений по поводу «атак на демократию» с его стороны, так как Байден уже утверждён в должности президента. По мнению эксперта, они хотят лишь как можно больше навредить Трампу, чтобы тот не смог вернуться в большую политику.

«Демократы в данном случае просто мстят Трампу, хотят испортить последние дни его нахождения на посту президента, перечеркнуть всю его дальнейшую политическую карьеру. Трамп в ближайшие четыре года видел себя лидером республиканской оппозиции, критиком президента-демократа, демократической администрации. Если сейчас его с позором отстранят от власти, то он фактически должен будет покинуть политику, став персоной нон грата во всех СМИ и внутри Республиканской партии», — рассказал аналитик.

Фельдман также предположил, что существующая «партия истеблишмента», в которой есть как республиканцы, так и демократы, использует момент с самодискредитацией Трампа, чтобы разобраться с инакомыслящими и убрать из вашингтонской администрации всех лояльных Трампу людей.

«Характерно, что сейчас в этом вопросе есть удивительное согласие между республиканцами и демократами. Это в очередной раз подчёркивает, что в Америке всегда была одна партия у власти — партия истеблишмента. Она могла менять вывески, называться то республиканцами, то демократами. Но когда дело коснулось внесистемного кандидата, способного сотрясти это политическое болото, то она объединилась против него», — пояснил аналитик.

«Сейчас эта система восстанавливает своё естественное законсервированное состояние, убирает всех людей, которые потенциально с ней не гармонируют», — подчеркнул политолог.

По словам научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, беспорядки в Вашингтоне напугали многих представителей политической элиты в США, так как подвергли сомнению неприкосновенность символов их власти.

«Американский истеблишмент сейчас использует волнения в Вашингтоне как повод для зачистки политического и медийного полей от внесистемных политиков и популистов, а также для усиления контроля за свободой слова и правами граждан. Это делается для того, чтобы предотвратить появление новых внесистемных политиков, которые потенциально могут так же, как Трамп, бросить вызов традиционному истеблишменту, могут выступать в качестве контрэлиты. С учётом того, что новым президентом США стал демократ Байден и демократы контролируют палату представителей и сенат, страна идёт к диктатуре одной партии», — резюмировал Блохин.