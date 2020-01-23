«Обоюдоострое оружие»: почему сенат решил рассматривать дело об импичменте Трампа по ускоренной процедуре

В сенате утверждены правила слушаний по импичменту Дональда Трампа. Дело президента США будет рассмотрено в ускоренном режиме — за несколько заседаний и без обязательного вызова всех заявленных сторонами свидетелей. По мнению экспертов, такая процедура устраивает в первую очередь самого Трампа. Учитывая, что в сенате у республиканцев большинство, американский лидер будет оправдан, уверены аналитики. Однако отказ сенаторов от вызова неудобных свидетелей оградит главу Белого дома от репутационного ущерба, полагают специалисты.

Сенат конгресса США утвердил процедуру слушаний по импичменту Дональда Трампа. Соответствующую резолюцию предложил лидер республиканского большинства в верхней палате американского парламента Митч Макконнелл.

Согласно этому документу, разбирательство по делу Трампа должно проходить по ускоренной процедуре. Двум сторонам процесса — обвинению и защите — дадут в общей сложности по 24 часа на изложение своих доводов. Ещё 16 часов будет отведено на вопросы сторон друг другу, причём их можно задавать только в письменном виде через главу Верховного суда Джона Робертса, председательствующего на процессе. Вопрос о вызове того или иного свидетеля или приобщении к делу дополнительных материалов будет решаться голосованием сената. То есть всё будет зависеть от позиции Республиканской партии, так как у неё в верхней палате конгресса большинство.

«Наша понятная резолюция обеспечит ясность и справедливость, которых заслуживают все — и президент США, и палата представителей, и американский народ», — заявил в своём выступлении Митч Макконнелл.

Голосование по резолюции разделило сенат по партийному признаку. За принятие документа высказались все 53 члена фракции республиканцев. Против проголосовали 45 демократов и два независимых сенатора.

Напомним, что Трампу инкриминируют злоупотребление властью и препятствование работе конгресса. Лидеру США ставят в вину попытку добиться от президента Украины Владимира Зеленского активизации расследования в отношении компании Burisma. В период с 2014 по 2019 год в её совет директоров входил Хантер Байден — сын Джо Байдена, который был вице-президентом и куратором украинского направления американской внешней политики в администрации Барака Обамы, а сейчас является вероятным кандидатом в президенты от Демократической партии и противником Трампа на выборах 2020 года.

Трамп категорически отрицает оба обвинения, выдвинутые в его адрес, и считает, что его оппоненты устроили охоту на ведьм и пытаются пересмотреть итоги президентских выборов 2016 года.

Для отстранения президента от должности требуется согласие двух третей сената — то есть не менее 67 членов верхней палаты конгресса.

Здание конгресса США

Reuters

© Joshua Roberts

«Абсурдно сжатое расписание»

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси крайне негативно оценила принятую резолюцию. Она заявила, что процедура, предложенная Макконнеллом и одобренная усилиями республиканцев, «умышленно нацелена на то, чтобы скрыть правду от сената и американского народа» и оправдать Трампа.

«Ни один суд присяжных не сможет работать по абсурдно сжатому расписанию Макконнелла. И очевидно, что ни один из голосующих за него сенаторов не намерен по-настоящему рассмотреть доказательства, изобличающие посягательства президента на нашу Конституцию», — сказала Пелоси.

Она заявила, что Макконнелл специально предложил такую процедуру рассмотрения дела, так как «знает, что нарушениям со стороны президента не может быть оправдания и что за них его надлежит отстранить от власти».

В свою очередь, Макконнелл заявил, что при подготовке своей резолюции руководствовался историческим прецедентом. Именно так — без вызова свидетелей и в ускоренном порядке — проходило рассмотрение дела по импичменту президента Билла Клинтона в 1999 году.

«Мы хотим лишь сказать, что начнём работу именно в том порядке, который был согласован сотней сенаторов 20 лет назад», — сказал Макконнелл.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, подлинным автором резолюции является американский президент.

«Рассмотрение дела об импичменте в ускоренном порядке и без вызова свидетелей — это идея Трампа и его команды. Они с самого начала на этом настаивали. Однако провести такую резолюцию раньше у них не получалось, так как несколько сенаторов-республиканцев были против. Теперь вся фракция проголосовала консолидированно», — сказал Брутер в беседе с RT.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев отмечает, что затевать долгий процесс не в интересах Трампа.

«Конечно, есть соблазн превратить суд над президентом в суд над демократами: вызвать для дачи показаний Хантера и Джо Байдена, рассказавшего о разговоре Трампа с Зеленским информатора из ЦРУ, кого-либо из конгрессменов — словом, тех, кого не хотели вызывать демократы. Но слушания по импичменту с вызовом свидетелей — это обоюдоострое оружие. Оно может ударить и по Трампу», — сказал в беседе с RT Васильев.

По мнению аналитика, американскому лидеру незачем лишний раз рисковать.

«Президенту США стоит бояться слушаний не по ускоренной процедуре больше, чем Байдену. Трамп имеет реальные шансы на переизбрание. На кону — судьба его победы на президентских выборах 2020 года. А Байден и без истории о своём коррумпированном бизнесе на Украине, скорее всего, выйдет из политической борьбы в ходе праймериз», — считает Васильев.

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси

Reuters

© Tom Brenner

Выбор демократов

По мнению экспертов, ускоренное разбирательство гарантирует оправдание Трампа сенатом. Как отмечает Брутер, отстранение действующего американского президента возможно, только если произойдёт раскол во фракции республиканцев. Это может случиться лишь в случае появления каких-то бесспорных доказательств вины Трампа. Однако слушания по ускоренной процедуре полностью исключают эту и без того маловероятную возможность.

Тем не менее демократы не оставят попыток обвинить Трампа в нарушении законов США, считает Брутер. По его мнению, они постараются сделать так, чтобы американцы не забыли об этих обвинениях как можно дольше.

Ранее демократы допускали, что после слушания в сенате рассмотрение дела против президента будет продолжено в палате представителей. В частности, они собирались вызвать для дачи показаний бывшего юриста Белого дома Дональда Макгана, который ранее отказывался свидетельствовать против американского президента.

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«Скорее всего, они попытаются перенести в публичную плоскость спор о том, виновен Трамп или нет в злоупотреблении служебным положением. Это будут уже не юридические обвинения, это будет просто шум в медиа. У демократов сильные позиции в американских СМИ, вот они и попытаются их использовать. Но рассмотрение дела Трампа в конгрессе будет закончено», — полагает Брутер.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв считает, что угрозы демократов продолжить расследование против Трампа являются пустыми.

«Попытка отстранить от власти президента за несколько месяцев до избирательной кампании и так нонсенс. Такого в Америке раньше не было. А в феврале уже начинаются первичные выборы кандидатов в президенты от партий. Кто же будет в разгар избирательной кампании и первичных выборов, уже после оправдательного решения сената, проводить ещё какое-то расследование? Это нереально. В отдельных комитетах палаты представителей расследование, конечно, может продолжиться. Но это дело самого комитета, к импичменту это уже прямого отношения иметь не будет. Если в сенате проголосуют, что президент невиновен, значит, для американцев он будет невиновен. На этом дело Трампа заканчивается», — подвёл итог Рогулёв.