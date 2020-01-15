В США проголосовали за передачу статей импичмента Трампа в сенат

Палата представителей США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента американского лидера Дональда Трампа.

Об этом сообщает NBC.

JUST IN: House votes to send impeachment articles to Senate for President Trump's trial. — news10nbc (@news10nbc) January 15, 2020

«В палате представителей проголосовали за передачу статей по поводу процесса импичмента президента Трампа», — говорится в сообщении.

9 декабря палата представителей США утвердила обе статьи обвинительного заключения о злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса в рамках процедуры импичмента Трампа.

20 декабря американский лидер потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.

Сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин в беседе с ФАН выразил мнение, что в сенате США заблокируют процесс импичмента Трампа.