В США проголосовали за передачу статей импичмента Трампа в сенат

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Палата представителей США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента американского лидера Дональда Трампа.
В США проголосовали за передачу статей импичмента Трампа в сенат
  • Reuters

Об этом сообщает NBC.

«В палате представителей проголосовали за передачу статей по поводу процесса импичмента президента Трампа», — говорится в сообщении.

9 декабря палата представителей США утвердила обе статьи обвинительного заключения о злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса в рамках процедуры импичмента Трампа.

20 декабря американский лидер потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.

Сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин в беседе с ФАН выразил мнение, что в сенате США заблокируют процесс импичмента Трампа.

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