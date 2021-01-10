«Большие риски для политической системы США»: к чему могут привести попытки демократов организовать импичмент Трампа
- AFP
- © Brendan Smialowski
11 января группа конгрессменов представит в палате представителей статью для объявления импичмента действующему президенту США. Об этом сообщил в своём Twitter конгрессмен от Демократической партии Тед Лью.
«Документ будет представлен в этот понедельник во время официального заседания палаты представителей», — написал Лью.
По его словам, документ, подготовленный им, а также конгрессменами Дэвидом Сисиллини и Джейми Раскиным, поддержали 180 законодателей.
UPDATE to the update: We’ve just hit 180 cosponsors of the Article of Impeachment drafted by Rep @davidcicilline, @RepRaskin, me and @HouseJudiciary staff.— Ted Lieu (@tedlieu) January 9, 2021
We will introduce the Article of Impeachment this Monday during the House’s pro forma session. https://t.co/qm7LmXhOgK
Впоследствии Лью отметил, что статью об импичменте поддержали уже 190 конгрессменов.
Кроме того, он сообщил, что в распоряжении законодателей имеются видеозаписи, на которых Дональд Трамп подстрекает толпу, а затем протестующие атакуют Капитолий.
«Тяжкие преступления» президента
Напомним, текст обвинительной статьи против главы Белого дома был опубликован ранее.
«Дональд Трамп совершил тяжкие преступления и проступки, умышлено подстрекая к актам насилия против правительства Соединённых Штатов», — говорится в документе.
По информации телеканала CNN, процедура импичмента, которая проводится через конгресс, может не потребоваться, поскольку вице-президент США Майк Пенс не исключает возможности отстранить Трампа от власти по основному закону страны.
Ссылаясь на приближённый к Пенсу источник, телеканал сообщил, что вице-президент может применить 25-ю поправку к Конституции США в случае, если президент Дональд Трамп станет «более непредсказуемым».
- Майк Пенс
- Reuters
- © J. Scott Applewhite/Pool
По сведениям CNN, команда Пенса «несколько обеспокоена» возможными рисками, связанными с использованием 25-й поправки или даже запуском процесса импичмента, поскольку Трамп может «предпринять некие поспешные действия» и тем самым создать для страны угрозу.
Накануне конгрессмен-демократ Тед Лью обратился к Майку Пенсу с призывом всё-таки задействовать 25-ю поправку к американской Конституции, чтобы отправить Трампа в отставку.
«Уважаемый вице-президент Майк Пенс! Уже нашли в себе смелость? Немедленно используйте 25-ю поправку», — написал он в Twitter.
Ранее аналогичное обращение к Пенсу поступило от конгрессменов-демократов из юридического комитета палаты представителей конгресса. Парламентарии направили вице-президенту письмо, в котором призывали отстранить Трампа с поста главы государства. Авторы ссылались на ту же 25-ю поправку к основному закону, которая наделяет вице-президента и правительство правом отстранить главу Белого дома в связи с «неспособностью исполнять свои обязанности».
Конгрессмены настаивали на том, что Трамп психически нездоров и демонстрирует нежелание защищать демократию и выполнять свои обязанности.
«Ради нашей демократии мы решительно призываем вас применить 25-ю поправку к Конституции США и начать процесс отстранения президента Трампа от власти», — говорилось в письме, которое подписали 19 законодателей.
С требованием досрочной отставки действующего президента ранее также выступили лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Как пояснила Пелоси, если вице-президент и кабинет министров не начнут действовать, то шаги в направлении импичмента должен быть готов предпринять конгресс. По мнению политика, Трамп «разжёг вооружённый мятеж против Америки».
- Конгрессмен от Демократической партии Тед Лью
- Reuters
- © Leah Millis
Между тем эксперты обращают внимание на то, что применение 25-й поправки — процедура, отличающаяся от импичмента.
«В этом случае речь идёт не об импичменте, а именно об отстранении от власти, чтобы она перешла к вице-президенту на оставшийся срок. Но я думаю, что Пенс не станет этого делать. Вероятно, просто американские СМИ сейчас наводят тень на плетень такими сообщениями», — отметил в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.
Стоит отметить, что демократы не намерены ограничиваться импичментом Трампа. Они рассчитывают привлечь к ответственности «всех причастных к попытке государственного переворота», включая адвоката президента США Руди Джулиани.
«В письме, адресованном Нью-Йоркской коллегии адвокатов, мы с конгрессменом Мондером Джонсом просим их провести расследование в отношении Руди Джулиани и лишить его адвокатского статуса», — написал в Twitter Тед Лью.
Штурм Капитолия
Напомним, 6 января в американской столице прошёл масштабный митинг сторонников Трампа. Акция была приурочена к заседанию, посвящённому утверждению итогов президентских выборов. На них, согласно официальным данным, победу одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Однако Трамп и его сторонники отказались признать своё поражение, обвинив демократов в фальсификациях.
Митинг 6 января в Вашингтоне 45-й президент США анонсировал заранее. Политик заявил, что, «несмотря на неопровержимые доказательства», Минюст и ФБР ничего не предприняли по поводу «фальсификаций на президентских выборах».
«Ни за что не сдавайтесь. Увидимся со всеми в Вашингтоне 6 января», — написал в декабре Трамп в Twitter.
- Дональд Трамп
- AFP
- © Brendan Smialowski
Выступая на митинге, глава Белого дома вновь подверг сомнению победу Джо Байдена и призвал протестующих направиться к конгрессу.
«Я знаю, что каждый присутствующий здесь в скором времени будет участвовать в марше к зданию Капитолия, чтобы мирными и патриотическими методами добиться того, чтобы быть услышанным. Сегодня мы увидим, смогут ли республиканцы проявить стойкость ради честности наших выборов», — заявил глава Белого дома.
Однако на практике выступление сторонников Трампа быстро перешло в стычки с полицией, а протестующие прорвались в здание Капитолия.
Жертвами событий 6 января стали пять человек, в том числе офицер полиции, который скончался в больнице.
«Символ сопротивления «системе»
Как отметил Юрий Рогулёв, в ответ на многочисленные нападки Трамп может заявить, что никаких призывов к мятежу не было, а он лишь проводил разрешённый законом мирный митинг.
«Президент об этом уже говорил, осудив ворвавшихся в Капитолий протестующих. Шансы на то, что импичмент действительно состоится, очень небольшие. Даже если решение будет одобрено палатой представителей, требуется ещё и одобрение сената. А он сейчас находится на каникулах», — пояснил Рогулёв, добавив, что сенат должен вернуться к работе уже после инаугурации Байдена.
Демократическая партия заинтересована в импичменте сугубо из политических соображений, говорит аналитик.
- Протестующие врываются в Капитолий 6 января 2021 года
- Reuters
- © Shannon Stapleton
«Смысл этих усилий простой — «добить» Трампа, закрыть ему путь в политику, в том числе к участию в кампании 2024 года. Демократы хотят перекрыть ему полностью кислород. Плюс это стало бы сильным ударом по Республиканской партии, по её престижу», — уверен Юрий Рогулёв.
В свою очередь, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в беседе с RT отметил, что возможный импичмент Трампа может углубить раскол в американском обществе, что опасно и для республиканцев, и для демократов.
«Теоретически импичмент возможен, такое уже бывало в истории США. Однако с технической точки зрения это довольно бессмысленно — до завершения срока Трампа остались считаные дни. Эти попытки демократов выглядят как желание «наказать» Трампа за действия его сторонников в Капитолии», — отметил эксперт.
По мнению Дмитрия Абзалова, у Трампа сейчас высокий уровень поддержки среди населения. Поэтому если республиканцы присоединятся к инициативе демократов и выступят за импичмент или применение 25-й поправки, то они вполне могут потерять свой электорат. Кроме того, это грозит серьёзными разногласиями внутри Республиканской партии.
«Для демократов этот импичмент тоже может обернуться неприятными последствиями — Трамп станет символом сопротивления «системе». Это усугубит раскол в обществе, такое решение несёт большие риски для всей политической системы США. Импичмент может стать ящиком Пандоры для Соединённых Штатов», — подытожил эксперт.
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