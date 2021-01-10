CNN: Пенс не исключает вероятности отстранения Трампа от власти

Вице-президент США Майк Пенс не исключает вероятности применения 25-й поправки к Конституции США, которая позволила бы отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на близкий к вице-президенту источник.

На данный момент в команде Пенса рассчитывают на то, что ему не придётся апеллировать к недееспособности Трампа, что предусмотрено положениями данной поправки. Отмечается, что «наравне с запуском процедуры импичмента это может спровоцировать возникновение дополнительных рисков для безопасности страны».

При этом, как уточняется, Пенс не исключает вероятности применения 25-й поправки к Конституции США в случае, если Трамп станет «более непредсказуемым».

Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси потребовала использовать 25-ю поправку к Конституции США и отстранить Трампа от власти до конца его срока, 20 января.