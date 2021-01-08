Белый дом: Трамп скорбит в связи со смертью полицейского Капитолия

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Президент США Дональд Трамп скорбит в связи со смертью сотрудника полиции Капитолия Брайана Сикника, пострадавшего в ходе беспорядков в здании конгресса 6 января. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.
Белый дом: Трамп скорбит в связи со смертью полицейского Капитолия
  • Reuters

«Президент Трамп и вся администрация молятся за семью Брайана Сикника, мы все скорбим в связи с потерей этого американского героя», — написал он в Twitter.

Как отметил Дир, каждая гибель сотрудника правоохранительных органов при исполнении долга является напоминанием, что они идут навстречу опасности ради сохранения мира.

Ранее стало известно, что пострадавший в ходе беспорядков в Капитолии офицер скончался в больнице от полученных ранений.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов президентских выборов. 

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