Большинством голосов: палата представителей выступила за импичмент Трампа

Палата представителей конгресса США большинством голосов одобрила резолюцию об импичменте действующего президента Дональда Трампа. За отстранение американского лидера от власти проголосовали 232 конгрессмена, против — 197. Импичмент был объявлен по статье «подстрекательство к мятежу». Окончательное решение теперь должен вынести сенат. В свою очередь, лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что верхняя палата не успеет завершить импичмент Трампа до инаугурации Джо Байдена, которая состоится 20 января. Он также выразил сомнение, что за оставшееся время удастся провести «честный и серьёзный» процесс.

Палата представителей конгресса США большинством голосов одобрила резолюцию об импичменте действующего президента Дональда Трампа.

В поддержку такого решения проголосовали 232 конгрессмена, против — 197. За импичмент Трампа выступили 222 представителя Демократической партии и десять республиканцев.

Импичмент объявлен по статье «Подстрекательство к мятежу». В резолюции уточняется, что действия главы государства подпадают под конституционную формулировку «тяжкие преступления и проступки», отмечает РИА Новости.

Теперь обвинительное заключение должно быть передано в сенат, который должен вынести окончательное решение. Для отстранения главы государства от власти необходимо, чтобы за это проголосовали две трети сенаторов, то есть 67 человек из 100.

При этом лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл в своём заявлении отметил, что верхняя палата не успеет завершить импичмент Трампа до инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.

«Даже если бы процесс в сенате начался на этой неделе и быстро продвигался, до того как президент Трамп покинет должность, не был бы достигнут окончательный вердикт. Это не решение, которое принял я, это факт», — приводит его слова РИА Новости.

Макконнелл добавил, что за оставшиеся семь дней президентства Трампа нет возможности провести «честный и серьёзный» процесс. В связи с этим он призвал конгресс сосредоточиться на том, чтобы способствовать проведению «безопасной инаугурации и должной передаче власти будущей администрации Байдена».

Вместе с тем демократы, по данным американских СМИ, рассматривают возможность объявить импичмент Трампу уже после вступления Байдена в должность. В таком случае Трамп лишится права баллотироваться на пост президента в 2024 году.

При этом избранный президент США Джо Байден выразил надежду, что «лидеры в сенате найдут способ выполнить предусмотренные Конституцией обязательства в отношении импичмента, не нарушая работу по другим важным для этой страны вопросам».

Сам Трамп выступил с видеообращением, в котором вновь осудил применение насилия для достижения политических целей, однако никак не прокомментировал решение нижней палаты.

Поводом для предъявления обвинений американскому лидеру стал прошедший 6 января массовый митинг его сторонников в Вашингтоне. На фоне открывшегося в конгрессе заседания по утверждению итогов прошедших в стране президентских выборов поддерживающие Трампа демонстранты назвали победу Джо Байдена нелегитимной и начали вступать в стычки с сотрудниками полиции, а позже смогли прорваться в здание Капитолия и занять зал сената и несколько кабинетов. В результате беспорядков погибли пять человек, включая офицера полиции.

После беспорядков несколько политиков, в том числе сам Джо Байден, обвинили Трампа в подстрекательстве к насилию, несмотря на то что президент призывал своих сторонников действовать мирно и соблюдать закон.

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Ряд официальных лиц призвали отстранить Трампа от власти до истечения срока его полномочий. В частности, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о необходимости воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, позволяющей отстранить президента и передать его полномочия вице-президенту Майку Пенсу.

В свою очередь, Пенс отказался воспользоваться поправкой. После этого, несмотря на отказ Майка Пенса, палата представителей США одобрила резолюцию, призывающую к отстранению Трампа от власти таким способом.

После объявления решения конгресса Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, которому импичмент был вынесен дважды. В декабре 2019 года палата представителей уже предпринимала попытку отстранить от власти действующего президента по двум статьям, однако в начале февраля 2020-го сенат оправдал американского лидера.

Напомним, главу Белого дома обвиняли в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса. Согласно первому пункту обвинений Трамп «для получения личной и политической выгоды в ущерб национальной безопасности» якобы пытался оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот инициировал расследование в отношении компании Burisma, в совет директоров которой ранее входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США и конкурента Трампа на выборах Джо Байдена.

Согласно второму пункту, Трампа обвиняли в введении запрета на участие в слушаниях конгресса для действующих сотрудников Государственного департамента США и Белого дома, получивших соответствующие повестки.