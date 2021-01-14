Большинством голосов: палата представителей выступила за импичмент Трампа
- Палата представителей конгресса США
- AFP
- © SAUL LOEB
Палата представителей конгресса США большинством голосов одобрила резолюцию об импичменте действующего президента Дональда Трампа.
В поддержку такого решения проголосовали 232 конгрессмена, против — 197. За импичмент Трампа выступили 222 представителя Демократической партии и десять республиканцев.
Импичмент объявлен по статье «Подстрекательство к мятежу». В резолюции уточняется, что действия главы государства подпадают под конституционную формулировку «тяжкие преступления и проступки», отмечает РИА Новости.
Теперь обвинительное заключение должно быть передано в сенат, который должен вынести окончательное решение. Для отстранения главы государства от власти необходимо, чтобы за это проголосовали две трети сенаторов, то есть 67 человек из 100.
При этом лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл в своём заявлении отметил, что верхняя палата не успеет завершить импичмент Трампа до инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
«Даже если бы процесс в сенате начался на этой неделе и быстро продвигался, до того как президент Трамп покинет должность, не был бы достигнут окончательный вердикт. Это не решение, которое принял я, это факт», — приводит его слова РИА Новости.
Макконнелл добавил, что за оставшиеся семь дней президентства Трампа нет возможности провести «честный и серьёзный» процесс. В связи с этим он призвал конгресс сосредоточиться на том, чтобы способствовать проведению «безопасной инаугурации и должной передаче власти будущей администрации Байдена».
Вместе с тем демократы, по данным американских СМИ, рассматривают возможность объявить импичмент Трампу уже после вступления Байдена в должность. В таком случае Трамп лишится права баллотироваться на пост президента в 2024 году.
При этом избранный президент США Джо Байден выразил надежду, что «лидеры в сенате найдут способ выполнить предусмотренные Конституцией обязательства в отношении импичмента, не нарушая работу по другим важным для этой страны вопросам».
Сам Трамп выступил с видеообращением, в котором вновь осудил применение насилия для достижения политических целей, однако никак не прокомментировал решение нижней палаты.
Поводом для предъявления обвинений американскому лидеру стал прошедший 6 января массовый митинг его сторонников в Вашингтоне. На фоне открывшегося в конгрессе заседания по утверждению итогов прошедших в стране президентских выборов поддерживающие Трампа демонстранты назвали победу Джо Байдена нелегитимной и начали вступать в стычки с сотрудниками полиции, а позже смогли прорваться в здание Капитолия и занять зал сената и несколько кабинетов. В результате беспорядков погибли пять человек, включая офицера полиции.
После беспорядков несколько политиков, в том числе сам Джо Байден, обвинили Трампа в подстрекательстве к насилию, несмотря на то что президент призывал своих сторонников действовать мирно и соблюдать закон.
Ряд официальных лиц призвали отстранить Трампа от власти до истечения срока его полномочий. В частности, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о необходимости воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, позволяющей отстранить президента и передать его полномочия вице-президенту Майку Пенсу.
В свою очередь, Пенс отказался воспользоваться поправкой. После этого, несмотря на отказ Майка Пенса, палата представителей США одобрила резолюцию, призывающую к отстранению Трампа от власти таким способом.
После объявления решения конгресса Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, которому импичмент был вынесен дважды. В декабре 2019 года палата представителей уже предпринимала попытку отстранить от власти действующего президента по двум статьям, однако в начале февраля 2020-го сенат оправдал американского лидера.
Напомним, главу Белого дома обвиняли в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса. Согласно первому пункту обвинений Трамп «для получения личной и политической выгоды в ущерб национальной безопасности» якобы пытался оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот инициировал расследование в отношении компании Burisma, в совет директоров которой ранее входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США и конкурента Трампа на выборах Джо Байдена.
Согласно второму пункту, Трампа обвиняли в введении запрета на участие в слушаниях конгресса для действующих сотрудников Государственного департамента США и Белого дома, получивших соответствующие повестки.
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