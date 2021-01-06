В США протестующие прорвались в Капитолий и окружили зал сената

В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против сторонников Трампа

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Американская полиция в Вашингтоне применила слезоточивый газ и оружие нелетального действия для разгона сторонников президента США Дональда Трампа.
В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против сторонников Трампа
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что это произошло после того, как протестующие прорвались через ограждения около Капитолия и вошли в одно из зданий.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне между сторонниками Трампа и полицией начались столкновения.

6 января Трамп заявил, что никогда не признает поражение на выборах президента США. До этого американский лидер также отметил, что намерен одержать победу на президентских выборах в восьми штатах, в которых он, по официальным данным, проиграл демократу Джо Байдену.

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