В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против сторонников Трампа
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что это произошло после того, как протестующие прорвались через ограждения около Капитолия и вошли в одно из зданий.
Ранее сообщалось, что в Вашингтоне между сторонниками Трампа и полицией начались столкновения.
6 января Трамп заявил, что никогда не признает поражение на выборах президента США. До этого американский лидер также отметил, что намерен одержать победу на президентских выборах в восьми штатах, в которых он, по официальным данным, проиграл демократу Джо Байдену.