Трамп заявил о планах одержать победу в восьми штатах

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Действующий американский президент Дональд Трамп заявил о намерении одержать победу на президентских выборах в восьми штатах, в которых он, по официальным данным, проиграл демократу Джо Байдену.

Об этом Трамп заявил в ходе выступления перед сторонниками в Джорджии. 

«Они (демократы) говорят: он жалуется насчёт Джорджии. Нет-нет. Я жалуюсь насчёт восьми штатов и думаю, что выиграю их все», — приводит его слова РИА Новости.

Также Трамп заявил, что в последующие несколько недель ситуация изменится.

Ранее Белый дом заявил о планируемом «победном митинге» Трампа в Джорджии.

15 декабря стало известно, что Байден набрал необходимые 270 голосов выборщиков, которые нужны для избрания президентом.

При этом в Белом доме заявили, что Трамп продолжает оспаривать результаты выборов.

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