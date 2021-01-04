Белый дом заявил о планируемом «победном митинге» Трампа в Джорджии

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В Белом доме заявили, что американский президент Дональд Трамп планирует провести «победный митинг» во время своего визита в штат Джорджия.
Белый дом заявил о планируемом «победном митинге» Трампа в Джорджии
  • Reuters

В расписании, распространённом американской администрацией, говорится, что 4 января Трамп будет работать «с раннего утра до позднего вечера» и проведёт много встреч и телефонных разговоров.

«Президент покинет Белый дом в 18:10, чтобы провести победный митинг в Дэлтоне, штат Джорджия», — цитирует расписание РИА Новости.

По официальным данным, в штате Джорджия победу в ходе президентских выборов одержал демократ Джо Байден.

Отмечается, что формальным поводом для поездки Трампа в Джорджию является поддержка кандидатов от Республиканской партии в сенат во втором туре выборов, которые намечены на 5 января.

Ранее сообщалось, что Трамп обсудил с некоторыми членами конгресса США борьбу с «мошенничеством» в ходе президентских выборов, на которых победителем был признан демократ Джо Байден.

15 декабря стало известно, что Байден набрал необходимые 270 голосов выборщиков, которые нужны для избрания президентом.

При этом в Белом доме заявили, что Трамп продолжает оспаривать результаты выборов.

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