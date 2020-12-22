Трамп обсудил с конгрессменами борьбу с «мошенничеством» на выборах

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Президент США Дональд Трамп обсудил с некоторыми членами конгресса США борьбу с «мошенничеством» в ходе президентских выборов, на которых победителем был признан демократ Джо Байден.

Об этом в своём Twitter заявил руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз.

«Несколько членов Конгресса только что завершили встречу в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом, готовясь к борьбе в связи с растущим числом доказательств мошенничества на выборах», — написал он.

Ранее Трамп потребовал отменить результаты президентских выборов в штате Висконсин.

15 декабря стало известно, что Байден набрал необходимые 270 голосов выборщиков, которые нужны для избрания президентом.

При этом в Белом доме заявили, что Трамп продолжает оспаривать результаты выборов.

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