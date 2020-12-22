Трамп обсудил с конгрессменами борьбу с «мошенничеством» на выборах
Об этом в своём Twitter заявил руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз.
«Несколько членов Конгресса только что завершили встречу в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом, готовясь к борьбе в связи с растущим числом доказательств мошенничества на выборах», — написал он.
Ранее Трамп потребовал отменить результаты президентских выборов в штате Висконсин.
15 декабря стало известно, что Байден набрал необходимые 270 голосов выборщиков, которые нужны для избрания президентом.
При этом в Белом доме заявили, что Трамп продолжает оспаривать результаты выборов.