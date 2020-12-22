В США сторонники Трампа решили провести его «онлайн инаугурацию»
- Reuters
Как передаёт РИА Новости, в описании мероприятия в Facebook говорится, что его организаторы — группа сторонников действующего президента США численностью 325 тысяч, не связанная с формальными организациями.
При этом 62 тыс. человек сообщили о желании поучаствовать в мероприятии.
Ранее Трамп потребовал отменить результаты президентских выборов в штате Висконсин.
15 декабря стало известно, что Байден набрал необходимые 270 голосов выборщиков, которые нужны для избрания президентом.
При этом в Белом доме заявили, что Трамп продолжает оспаривать результаты выборов.