Трамп вновь отказался признавать поражение на выборах

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что никогда не признает поражение на выборах президента США.

Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление он сделал во время своего выступления перед сторонниками в Вашингтоне.

«Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдёт. Нельзя признавать поражение, когда речь идёт о краже. Наша страна пережила достаточно. Мы больше не будем это терпеть», — сказал он.

5 января Трамп заявил о намерении одержать победу на президентских выборах в восьми штатах, в которых он, по официальным данным, проиграл демократу Джо Байдену.

15 декабря 2020 года стало известно, что Байден набрал необходимые 270 голосов выборщиков, которые нужны для избрания президентом.

При этом в Белом доме заявили, что Трамп продолжает оспаривать результаты выборов.