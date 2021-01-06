Трамп вновь отказался признавать поражение на выборах

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что никогда не признает поражение на выборах президента США.
Трамп вновь отказался признавать поражение на выборах
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление он сделал во время своего выступления перед сторонниками в Вашингтоне.

«Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдёт. Нельзя признавать поражение, когда речь идёт о краже. Наша страна пережила достаточно. Мы больше не будем это терпеть», — сказал он.

5 января Трамп заявил о намерении одержать победу на президентских выборах в восьми штатах, в которых он, по официальным данным, проиграл демократу Джо Байдену.

15 декабря 2020 года стало известно, что Байден набрал необходимые 270 голосов выборщиков, которые нужны для избрания президентом.

При этом в Белом доме заявили, что Трамп продолжает оспаривать результаты выборов.

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