Палата представителей одобрила резолюцию об импичменте Трампа

Палата представителей одобрила резолюцию об импичменте Трампа

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RT
Палата представителей США проголосовала за резолюцию об объявлении импичмента действующему американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом информирует ТАСС.
Палата представителей одобрила резолюцию об импичменте Трампа
  • Reuters

Как сообщает агентство, голосование еще продолжается, однако инициатива уже набрала необходимое для ее утверждения количество голосов законодателей.

После этого резолюция должна быть рассмотрена сенатом, в котором большинство составляют республиканцы.

Ранее палата представителей приступила к рассмотрению резолюции об импичменте Трампа, после чего начались двухчасовые дебаты по импичменту.

Как писала The Washington Post, республиканцы не намерены созывать 15 января находящийся на каникулах сенат для рассмотрения вопроса импичмента Трампа.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, переросшая в беспорядки.

Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов президентских выборов.

После этого спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала использовать 25-ю поправку к Конституции США и отстранить Трампа от власти до конца его срока, 20 января.

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