Палата представителей начала рассматривать вопрос об импичменте Трампа

Палата представителей конгресса США приступила к рассмотрению резолюции об импичменте действующего американского президента Дональда Трампа.

Об этом информирует CNN.

Отмечается, что члены палаты рассматривают вопрос, касающийся обвинения Трампа в «подстрекательстве к мятежу».

Телеканал уточняет, что резолюция была подготовлена после произошедших в Капитолии беспорядков.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, перешедшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. В результате беспорядков погибли пять человек.