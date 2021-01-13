Республиканцы отказались созывать сенат по вопросу импичмента Трампа

Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл не намерен созывать в пятницу, 15 января, находящийся на каникулах сенат для рассмотрения вопроса импичмента действующего президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на представителей Макконнелла.

По данным газеты, представители Макконнелла заявили об этом аппарату главы демократического меньшинства в сенате Чака Шумера.

При этом представитель лидера республиканцев в сенате Даг Андрес заявил в Twitter, что может подтвердить эту информацию.

Ранее палата представителей приступила к рассмотрению резолюции об импичменте Трампа, после чего начались двухчасовые дебаты по импичменту.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, перешедшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. В результате беспорядков погибли пять человек.