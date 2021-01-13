Республиканцы отказались созывать сенат по вопросу импичмента Трампа
- Reuters
Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на представителей Макконнелла.
По данным газеты, представители Макконнелла заявили об этом аппарату главы демократического меньшинства в сенате Чака Шумера.
При этом представитель лидера республиканцев в сенате Даг Андрес заявил в Twitter, что может подтвердить эту информацию.
Ранее палата представителей приступила к рассмотрению резолюции об импичменте Трампа, после чего начались двухчасовые дебаты по импичменту.
6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, перешедшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. В результате беспорядков погибли пять человек.