Республиканцы отказались созывать сенат по вопросу импичмента Трампа

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Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл не намерен созывать в пятницу, 15 января, находящийся на каникулах сенат для рассмотрения вопроса импичмента действующего президента США Дональда Трампа.
Республиканцы отказались созывать сенат по вопросу импичмента Трампа
  • Reuters

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на представителей Макконнелла.

По данным газеты, представители Макконнелла заявили об этом аппарату главы демократического меньшинства в сенате Чака Шумера.

При этом представитель лидера республиканцев в сенате Даг Андрес заявил в Twitter, что может подтвердить эту информацию.

Ранее палата представителей приступила к рассмотрению резолюции об импичменте Трампа, после чего начались двухчасовые дебаты по импичменту.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, перешедшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. В результате беспорядков погибли пять человек.

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