Пелоси призвала отстранить Трампа от власти
- Reuters
«Мы знаем, что президент Соединённых Штатов спровоцировал этот вооружённый мятеж против нашей страны», — сказала она.
По её словам, Трамп должен уйти, так как представляет «реальную опасность».
Ранее палата представителей приступила к рассмотрению резолюции об импичменте Трампа, после чего начались двухчасовые дебаты по импичменту.
6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, перешедшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. В результате беспорядков погибли пять человек.