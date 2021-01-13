Пелоси призвала отстранить Трампа от власти

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что действующий американский президент Дональд Трамп должен быть отстранён от власти, обвинив его в организации вооружённого мятежа.

«Мы знаем, что президент Соединённых Штатов спровоцировал этот вооружённый мятеж против нашей страны», — сказала она.

По её словам, Трамп должен уйти, так как представляет «реальную опасность».

Ранее палата представителей приступила к рассмотрению резолюции об импичменте Трампа, после чего начались двухчасовые дебаты по импичменту.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, перешедшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. В результате беспорядков погибли пять человек.