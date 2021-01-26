CNN: Байден сомневается в успехе процедуры импичмента Трампа
- Reuters
Об этом сообщает CNN.
«Я думаю, это должно было случится», — сказал Байден о процессе импичмента.
По информации телеканала, американский президент сомневается в том, что импичмент наберёт необходимые 17 голосов республиканцев и Трампа признают виновным.
Байден подчеркнул, что результат процесса был бы другим, если бы Трампу предстояло доработать на посту ещё полгода.
Ранее СМИ сообщали, что представители нижней палаты Конгресса США передали в сенат резолюцию об импичменте Трампа.