CNN: Байден сомневается в успехе процедуры импичмента Трампа

Президент США Джо Байден считает, что импичмент экс-главы страны Дональда Трампа не наберёт в сенате необходимые голоса республиканцев и не состоится.

Об этом сообщает CNN.

«Я думаю, это должно было случится», — сказал Байден о процессе импичмента.

По информации телеканала, американский президент сомневается в том, что импичмент наберёт необходимые 17 голосов республиканцев и Трампа признают виновным.

Байден подчеркнул, что результат процесса был бы другим, если бы Трампу предстояло доработать на посту ещё полгода.

Ранее СМИ сообщали, что представители нижней палаты Конгресса США передали в сенат резолюцию об импичменте Трампа.