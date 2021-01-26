CNN: Байден сомневается в успехе процедуры импичмента Трампа

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Президент США Джо Байден считает, что импичмент экс-главы страны Дональда Трампа не наберёт в сенате необходимые голоса республиканцев и не состоится.
CNN: Байден сомневается в успехе процедуры импичмента Трампа
  • Reuters

Об этом сообщает CNN.

«Я думаю, это должно было случится», — сказал Байден о процессе импичмента.

По информации телеканала, американский президент сомневается в том, что импичмент наберёт необходимые 17 голосов республиканцев и Трампа признают виновным.

Байден подчеркнул, что результат процесса был бы другим, если бы Трампу предстояло доработать на посту ещё полгода. 

Ранее СМИ сообщали, что представители нижней палаты Конгресса США передали в сенат резолюцию об импичменте Трампа.

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