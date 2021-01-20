«Движение, которое мы запустили, только начинается»: Трамп подвёл итоги своего президентства

45-й президент США Дональд Трамп в заключительном обращении к нации в качестве главы государства подвёл итоги своего правления. Он заявил, что его команде удалось «достичь большего, чем кто-либо считал возможным». К основным успехам своего кабинета он причислил экономический рост, заключение мирных соглашений на Ближнем Востоке и подписание договора с Китаем. Трамп также пожелал администрации избранного президента Джо Байдена успехов в «сохранении безопасности и процветания Америки». В восемь утра по местному времени (16:00 мск) 20 января Трамп и его супруга Меланья покинут Белый дом и отправятся во Флориду. Посещать церемонию инаугурации 46-го президента США они не планируют.

Белый дом опубликовал прощальное обращение 45-го президента США Дональда Трампа к нации, в ходе которого глава государства подвёл итоги работы своей администрации и пожелал успехов команде Джо Байдена.

«На этой неделе мы приводим к присяге новую администрацию и молимся за её успех в сохранении безопасности и процветания Америки. Мы желаем им всего наилучшего, а также желаем им удачи — это очень важное слово», — сказал Трамп.

«Сейчас, пока я готовлюсь к передаче власти новой администрации в полдень в среду, я хочу, чтобы вы знали: движение, которое мы запустили, только начинается», — подчеркнул он.

По его словам, за прошедшие четыре года его команда «достигла большего, чем кто-либо считал возможным». Трамп заявил, что в частности, была «построена величайшая экономика в мировой истории», заключён ряд исторических мирных соглашений на Ближнем Востоке, а также восстановлена идея о том, что в Америке «каждый имеет значение».

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«Я особенно горжусь тем, что я первый президент за десятилетия, который не начал новых войн», — заявил глава Белого дома.

Он добавил, что Вашингтон ввёл против Пекина «исторические колоссальные пошлины», а затем заключил с ним «замечательное новое соглашение»: «Мы вдохнули новую жизнь в наши союзы и как никогда прежде сплотили страны мира, чтобы противостоять Китаю».

Кроме того, Трамп затронул тему событий, произошедших в столице США 6 января.

«Все американцы были в ужасе от нападения на наш Капитолий. Политическое насилие — это удар по всему, что ценно для нас, американцев. С подобным нельзя мириться», — указал он, добавив, что его администрация действовала на благо всей страны, а не для правых или левых.

С прощальным посланием к американцам выступила и первая леди Меланья Трамп. Она выразила благодарность военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов за их работу, также поблагодарив врачей и медработников, которые продолжают бороться с пандемией COVID-19. Кроме того, она призвала американцев отказаться от насилия.

По данным пресс-службы Белого дома, Дональд и Меланья Трамп не будут участвовать в церемонии инаугурации Джо Байдена. Они покинут резиденцию в 08:00 по местному времени (16:00 мск) и отправятся в Палм-Бич, штат Флорида, тогда как инаугурация 46-го президента США намечена на 12:00 (20:00 мск).

Дональд и Меланья Трамп

© REUTERS/Jonathan Ernst

Как следует из данных опроса государственной радиостанции NPR, программы PBS NewsHour и социологической фирмы Marist, 47% американцев считают, что Дональд Трамп запомнится как один из худших президентов в истории США, обратного мнения придерживаются 16% проголосовавших.

В то же время в американских СМИ появились различные сообщения со ссылкой на источники о последних действиях Дональда Трампа на посту президента США. Якобы, юристы отговорили главу государства от возможного досрочного помилования самого себя, своей семьи, личного адвоката Рудольфа Джулиани, а также ряда конгрессменов-республиканцев, принимавших участие в митинге 6 января в Вашингтоне.

При этом Белый дом опубликовал пресс-релиз, в котором говорится, что Трамп помиловал 73 человека, а также смягчил наказание для ещё 70 человек. Среди помилованных — бывший советник Трампа Стивен Бэннон, обвиняемый в мошенничестве и легализации преступно нажитых средств, и политконсультант Пол Эриксон, связанный с делом Марии Бутиной.

«Это помилование помогает исправить несправедливости того, что оказалось, вероятно, крупнейшей охотой на ведьм в американской истории», — говорится в сообщении относительно Эриксона.

СМИ также сообщили, что Трамп намерен создать новую политическую партию в связи с критикой своих действий со стороны некоторых членов Республиканской партии и даже обсуждал этот вопрос со своими единомышленниками. По инсайдерской информации, это объединение может быть названо «Партией патриотов».

Напомним, 6 января, когда конгресс США должен был утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, сторонники Трампа устроили в Вашингтоне митинг против одобрения победы демократа Джо Байдена. Действующий глава Белого дома неоднократно приглашал своих соратников на эту акцию, а в день её проведения выступил с речью, в которой в очередной раз назвал итоги выборов сфальсифицированными. Демонстрация переросла в штурм Капитолия, в результате столкновений погибли пять человек, пострадали более 50 сотрудников правоохранительных органов.

Байден назвал участников штурма Капитолия «внутренними террористами» и возложил ответственность за произошедшее на Трампа, обвинив его в сознательном поощрении беспорядков.

После этого в палате представителей США проголосовали за отстранение президента от власти по статье «Подстрекательство к мятежу». Однако лидер республиканского большинства в верхней палате Митч Макконнелл заявил, что сенаторы не вынесут вердикт по импичменту до инаугурации Байдена.