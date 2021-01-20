Действующий президент США Дональд Трамп помиловал 73 человека, в том числе своего экс-советника Стивена Бэннона, а также смягчил наказание ещё 70 людям.

Полный список помилованных опубликован на сайте Белого дома.

Отмечается, что Бэннона обвиняли в мошенничестве за «участие в политическом проекте».

Согласно данным списка, Трамп не помиловал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдварда Сноудена.

В августе 2020 года CNN сообщил, что прокуратура в Нью-Йорке предъявила обвинения в мошенничестве четырём фигурантам, среди которых Бэннон, по делу об онлайн-кампании по сбору средств для строительства стены на границе США и Мексики.