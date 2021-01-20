Трамп помиловал 73 человека
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Полный список помилованных опубликован на сайте Белого дома.
Отмечается, что Бэннона обвиняли в мошенничестве за «участие в политическом проекте».
Согласно данным списка, Трамп не помиловал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдварда Сноудена.
В августе 2020 года CNN сообщил, что прокуратура в Нью-Йорке предъявила обвинения в мошенничестве четырём фигурантам, среди которых Бэннон, по делу об онлайн-кампании по сбору средств для строительства стены на границе США и Мексики.