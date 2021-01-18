Fox News: Трамп не планирует помиловать Ассанжа

Действующий американский президент Дональд Трамп не намерен помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом информирует телеканал Fox News.

Как отмечает телеканал, Трамп планирует помиловать от 50 до 100 человек до того, как истекут его президентские полномочия.

Также в сообщении телеканала говорится, что 17 января в Белом доме была проведена встреча, на которой согласовывался список тех, кого планирует помиловать Трамп.

«Несмотря на активную кампанию WikiLeaks, направленную на получение помилования для её основателя Джулиана Ассанжа, его помилование президентом не ожидается», — сообщил Fox News.

При этом, по данным телеканала, Трамп намерен помиловать рэпера Lil Wayne.

4 января Центральный уголовный суд Лондона отказал властям Соединённых Штатов в экстрадиции Ассанжа. Основанием для этого стали опасения за психическое здоровье журналиста.

6 января магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить Ассанжа под залог.