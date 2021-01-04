«Экстрадиция может привести к ухудшению его состояния»: лондонский суд отказал властям США в выдаче Ассанжа

Центральный уголовный суд Лондона отказал властям Соединённых Штатов в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Основанием для этого стали опасения за психическое здоровье журналиста. Представляющие интересы американских властей юристы заявили, что подадут апелляцию на это решение. Защитники Ассанжа, в свою очередь, намерены потребовать его освобождения под залог — этот вопрос будет рассмотрен 6 января.

Лондонский суд отказал американским властям в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Основанием для этого стали опасения за психическое здоровье обвиняемого.

Судья Вестминстерского магистратского суда Ванесса Барайтсер отметила, что Ассанж страдает клинической депрессией и расстройствами аутистического спектра, а также подвержен риску суицида.

«Принимая во внимание психическое здоровье господина Ассанжа, я пришла к заключению, что экстрадиция в Соединённые Штаты Америки может привести к ухудшению его состояния», — заявила Барайтсер.

«Последний субстантивный аргумент защиты связан со здоровьем Ассанжа, и я провела некоторое время, изучая состояние здоровья и заключения психиатров... Я учла, что к нему в США могут быть применены особые административные меры, предполагающие серьёзную изоляцию», — цитирует судью РИА Новости.

Барайтсер добавила, что Ассанж обладает достаточными интеллектуальными способностями, чтобы обойти меры, направленные на предотвращение его вероятных попыток самоубийства, в связи с чем его экстрадиция в США невозможна.

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Представители американской стороны намерены подать апелляцию на решение суда. В свою очередь, защита Ассанжа заявила о планах потребовать его освобождения под залог — этот вопрос будет рассмотрен в среду, 6 января. До этого дня основатель WikiLeaks остаётся под стражей.

Кроме того, юристы Ассанжа полагают, что сегодняшний вердикт — завершение лишь первоначального этапа процесса. Адвокаты полагают, что дело может растянуться на долгие годы, и в будущем разбирательства, вероятно, дойдут до британского Верховного суда или Европейского суда по правам человека.

Комментируя решение лондонского суда, юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин отметил, что основной причиной для отказа в экстрадиции должна была стать перспектива жёсткого наказания журналиста в США.

«Отказ в экстрадиции Ассанжа именно по причине его плохого состояния здоровья, безусловно, является благом для Ассанжа. Но основной причиной для отказа должно было быть не плохое состояние здоровья Ассанжа, а то, что в США он может быть подвергнут наказанию вплоть до смертной казни. И выдача людей в такую юрисдикцию, где возможна смертная казнь, запрещена законодательством Великобритании», — отметил собеседник RT.

Как считает юрист, состояние здоровья Ассанжа может быть оспорено адвокатами властей США и «может быть иначе истолковано».

В свою очередь, доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин выразил мнение, что команде Ассанжа предстоит долгая борьба, поскольку его противники не намерены отказываться от своих целей. Политолог добавил, что вопрос экстрадиции журналиста находится в ведении спецслужб США, а не конкретной администрации.

«Защите Джулиана Ассанжа необходимо использовать окно возможностей для того, чтобы по крайней мере сохранить Ассанжа в юрисдикции Великобритании, но, думаю, что, если вопрос только в юридических аспектах, США продолжат своё дело и при следующей администрации всё равно будут настаивать на выдаче», — отметил Ярыгин.

Судебное преследование и арест

Напомним, что Джулиан Ассанж получил известность после основания в 2006 году портала WikiLeaks, на котором публиковались секретные документы. Судебное преследование активиста началось в 2010 году на фоне публикаций порталом сведений о военных преступлениях армии США в Афганистане и на Ближнем Востоке.

В частности, был упомянут расстрел мирных граждан военным вертолётом США в Багдаде в 2007 году, в ходе которого погибли журналисты Reuters, а также опубликованы сообщения о многочисленных жертвах среди мирных иракцев в результате халатных действий американских ВВС.

Ассанжу эту информацию передал специалист по анализу разведывательных данных армии США Брэдли Мэннинг, которого позднее осудили на 35 лет. В 2017 году он вышел на свободу после того, как его срок сократили.

На момент начала преследования Ассанжа в 2010 году он находился в Швеции, ожидая получения разрешения на работу. Активист покинул скандинавскую страну из-за выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах. Журналист подчёркивал, что его преследуют по политическим мотивам, и бежал в Великобританию.

В 2012 году из опасений, что британские власти выдадут его Швеции, после чего его могут экстрадировать в США, Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политического убежища.

Следующие семь лет он провёл в здании дипмиссии. Несмотря на это, в WikiLeaks продолжалась публикация секретных материалов американских спецслужб. В апреле 2019 года президент Эквадора Ленин Морено заявил, что отказывает Ассанжу в предоставлении политического убежища и лишает его ранее выданного эквадорского гражданства.

На территорию дипмиссии допустили британских полицейских, которые арестовали основателя WikiLeaks за неявку в суд в 2012 году на слушания по обвинению, предъявленному шведской прокуратурой.

В мае 2019 года суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. В ходе последующих событий американский Минюст выдвинул против Ассанжа 18 новых обвинений, по совокупности которых Ассанжу может грозить до 175 лет тюрьмы.

В российском МИД назвали дело против Ассанжа «тотальным позором». Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, всё мировое сообщество квалифицировало этот процесс как удар по институту расследовательской журналистики, свободным и независимым СМИ, а также базовым правам человека.