Юрист оценил отказ лондонского суда в экстрадиции Ассанжа в США

Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин в разговоре с RT прокомментировал решение Центрального уголовного суда Лондона отказать властям США в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

«Отказ в экстрадиции Ассанжа именно по причине его плохого состояния здоровья, безусловно, является благом для Ассанжа. Но основной причиной для отказа должно было быть не плохое состояние здоровья Ассанжа, а то, что в США он может быть подвергнут наказанию вплоть до смертной казни. И выдача, экстрадиция людей в такую юрисдикцию, где возможна смертная казнь, запрещена законодательством Великобритании», — отметил Ванин.

Как считает юрист, степень здоровья Ассанжа может быть оспорена адвокатами властей США и «может быть иначе истолкована».

Ранее Центральный уголовный суд Лондона отказал властям Соединённых Штатов в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Адвокаты, представляющие интересы американских властей, уже заявили, что подадут апелляцию на это решение.