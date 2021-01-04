Американист прокомментировал решение суда в Лондоне по Ассанжу

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировал RT решение Центрального уголовного суда Лондона отказать властям США в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

«Юристы, правовое сообщество в Великобритании, правозащитники ожидали противоположного решения... Вот это решение допускалось, но не прогнозировалось, то есть всё-таки ожидали, что его выдадут. Но, судя по всему, нашлись достаточно убедительные правовые основы для того, чтобы не выдавать Джулиана Ассанжа», — отметил политолог.

По словам Ярыгина, США продолжат борьбу в своём деле за получение Джулиана Ассанжа.

«Скорее всего, остались нерешёнными правовые аспекты, и поэтому защите Джулиана Ассанжа необходимо использовать окно возможностей для того, чтобы по крайней мере сохранить Ассанжа в юрисдикции Великобритании, но думаю, что, если вопрос только в юридических аспектах, США продолжат своё дело и при следующей администрации всё равно будут настаивать на выдаче», — пояснил американист.

При этом специалист добавил, что вопрос Ассанжа — не вопрос конкретной администрации, а в целом спецслужб США.

«Джулиану Ассанжу предстоит долгая борьба, и его противник не будет отказываться от своих целей», — заключил Ярыгин.

Ранее Центральный уголовный суд Лондона отказал властям Соединённых Штатов в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Адвокаты, представляющие интересы американских властей, уже заявили, что подадут апелляцию на это решение.