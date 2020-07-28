Политика обвинений: чего ожидать от слушаний по экстрадиции Джулиана Ассанжа в США

Слушания по экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США начнутся в сентябре и пройдут в очном режиме. Такое решение принял лондонский суд. Защита и сторонники Ассанжа обратили внимание на новое обвинительное заключение Минюста США, вынесенное, как они считают, с целью затягивания дела. Эксперты отмечают, что откладывание окончательного вердикта выгодно Вашингтону.

Слушания по делу об экстрадиции в США основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут в сентябре в Лондоне в очном режиме — с присутствием обвиняемого в зале суда. Такое постановление вынес Вестминстерский магистратский суд в Лондоне по итогу предварительного слушания по делу Ассанжа, которого в США обвиняют в сговоре с хакерами.

Сам Ассанж по требованию судьи принял участие в предварительных слушаниях по видеосвязи. В ходе этого заседания к делу основателя WikiLeaks было приобщено новое обвинительное заключение, которое было вынесено ему федеральным большим жюри в конце июня.

Несмотря на то что оно не содержало каких-либо новых отдельных преступных эпизодов, приписываемых Ассанжу, Минюст США обосновал его вынесение тем, что оно якобы «расширяет масштаб сговора вокруг предполагаемых компьютерных взломов».

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Защита Ассанжа и его сторонники в рамках слушаний обратили внимание на противоречивый характер нового обвинительного заключения США. Адвокат Эдвард Фитцджеральд сообщил суду, что сторону защиты «держали в неведении» относительно этого заключения.

«Мы обеспокоены тем, что новое обвинительное заключение приведёт к дальнейшему затягиванию процесса и что генеральный прокурор США идёт на это по политическим мотивам», — приводит слова защиты Ассанжа газета Express & Star.

В свою очередь, нынешний главный редактор портала WikiLeaks, исландский журналист Кристинн Храфнссон, отметил, что вынесение нового обвинительного заключения прямо во время процесса является беспрецедентным.

«Новые обвинения не содержат ничего нового — обо всех предполагаемых событиях было известно обвинению годами… Вот что действительно происходит: несмотря на многолетние усилия, обвинение по-прежнему не может сформировать последовательное и крепкое дело. Так что они решили отменить два предыдущих заключения и попытаться в третий раз», — приводит его слова газета The Guardian.

Изменения формы слушаний на очную не является препятствием для осуждения Ассанжа, отметил в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ.

«Что касается открытости дела, я думаю, что это не является препятствием, поскольку для американцев главное — наличие этого человека и желание его наказать. Думаю, что Британия сделает всё, чтобы помочь в такой ситуации Штатам. Это не поменяется вне зависимости от того, будет затягиваться дело или нет», — рассказал политолог.

Владимир Шаповалов также отметил, что действия американского Минюста по вынесению нового обвинительного заключения говорят о слабости дела, сформированного американскими прокурорами в отношении Ассанжа.

«Подобная тактика свидетельствует о том, что никакой серьёзной доказательной базы у Минюста нет. Поскольку, если бы она была, не было бы необходимости придумывать что-то новое. Стремление выдвинуть новые обвинения говорят о слабости старых. Это стандартная ситуация, когда потенциального преступника пытаются обвинить по нескольким статьям, чтобы доказать хотя бы одну», — пояснил политолог.

Обвинения и преследование

Напомним, согласно вынесенному 24 июня Минюстом США обвинительному заключению, Ассанж якобы общался с главой группы хакеров LulzSeс, которому предоставил список целей для взлома. В документе утверждается, что Ассанжа интересовали цели, публикация данных которых вызовет «наибольший резонанс»: в их числе были ЦРУ, Агентство национальной безопасности США, а также газета The New York Times.

В обвинительном заключении отмечалось, что, несмотря на новые обстоятельства дела, оно не содержит новых обвинений — их по-прежнему 18.

Плакат в поддержку Джулиана Ассанжа

Reuters

© Henry Nicholls

Судебное преследование Ассанжа началось в 2010 году после публикаций WikiLeaks секретных материалов Пентагона о военных преступлениях армии США на Ближнем Востоке. Огласке были преданы такие инциденты, как расстрел мирных граждан военным вертолётом США в Багдаде в 2007 году, а также многочисленные жертвы среди мирных иракцев в результате халатных действий американских ВВС.

Специалиста по анализу разведывательных данных армии США Брэдли Мэннинга, передавшего Ассанжу эти сведения, осудили на 35 лет. Однако в 2017 году он вышел на свободу, после того как Барак Обама сократил его срок.

В 2010 году Ассанж находился в Швеции, ожидая получения разрешения на работу, однако покинул скандинавскую страну из-за отказа и выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах. В 2012 году журналист проживал в Великобритании. Ассанж опасался, что власти Британии выдадут его Стокгольму, откуда он, в свою очередь, будет экстрадирован в Соединённые Штаты. Чтобы избежать выдачи, основатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где попросил политического убежища. В здании дипмиссии он провёл семь лет.

Несмотря на изоляцию Ассанжа, портал WikiLeaks продолжил публикацию секретных материалов американских спецслужб. В апреле 2019 года президент Эквадора Ленин Морено заявил, что отказывает Джулиану Ассанжу в предоставлении политического убежища и лишает его эквадорского гражданства. Британские полицейские были допущены на территорию дипмиссии и арестовали основателя WikiLeaks за неявку в суд в 2012 году на слушания по обвинению, предъявленному шведской прокуратурой.

Как считает Владимир Шаповалов, для США очень важно, чтобы Ассанж никогда не вышел на свободу, и они будут добиваться этого любыми способами.

«Его арест — это спланированная операция, в которой принимали участие целых три государства. Фактически мы видим, что один человек, который бросил вызов США, противостоит этому государству, которое пытается его уничтожить любыми способами», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Политическое дело

Опасения защиты Джулиана Ассанжа по поводу намеренного затягивания процесса американской стороной имеют под собой основания, считает политолог Александр Асафов.

«Генпрокурор США Уильям Барр хочет отстраниться от осуждения Ассанжа. Потому что есть риск, что Ассанж из заключения не выйдет уже никогда и это будет увязано с именем Барра. Поэтому я думаю, что Барр хочет переложить ответственность за судьбу Ассанжа на кого-нибудь другого, чтобы не входить в историю в качестве политического палача», — предположил эксперт.

Статуя Правосудия на заднии суда Олд Бейли, где состоятся слушания по экстрадиции

Reuters

© Russell Boyce

Напомним, что по каждому из 18 пунктов обвинения Ассанжу грозит до десяти лет тюрьмы: если его признают виновным по всем пунктам, срок заключения может составить до 175 лет. Александр Асафов считает, что предсказать дальнейший ход процесса или его итог сложно из-за приближающихся президентских выборов в США, политические последствия которых могут повлиять на ход дела.

«Самый вероятный сценарий — откладывание и затягивание дела. Все остальные обстоятельства сейчас абсолютно непредсказуемы из-за приближающихся президентских выборов в США. Я думаю, что осуждение Ассанжа в закрытом режиме было бы наименее токсичным для американцев», — отметил эксперт.

Сейчас Джулиан Ассанж находится в самом удобном для американских властей положении, отметил в разговоре с RT Владимир Шаповалов.

«Для США важно, что, пока Ассанж под арестом, он не может предавать гласности новые факты и бороться с американцами. То есть сейчас он для Вашингтона безопасен», — заключил эксперт.