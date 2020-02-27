Захарова назвала дело против Ассанжа тотальным позором

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Москва считает дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа «тотальным позором», подобные карательные меры в отношении журналиста абсолютно неприемлемы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова назвала дело против Ассанжа тотальным позором
  • Reuters

Как отметила дипломат, всё мировое сообщество квалифицировало дело Ассанжа как удар по институту расследовательской журналистики, свободным и независимым СМИ, базовым правам человека.

«Подобные карательные меры в отношении журналиста в ХХI веке — это абсолютно неприемлемая практика и тотальный позор для причастных к этому западных стран, которые считают себя демократическими и свободными», — сказала Захарова на брифинге.

Ранее представитель защиты Ассанжа заявил о недопустимых условиях его содержания в тюрьме.

24 февраля в королевском суде Вулиджа стартовала первая стадия слушаний по делу об экстрадиции Ассанжа, она продлится неделю. 

В мае — начале июня пройдут ещё три недели слушаний, где стороны представят доказательства и вызовут свидетелей по делу.

Как заявила адвокат Дженнифер Робинсон, процесс может продлиться несколько лет.

Ассанж, в 2010 году обвинённый в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании, с июня 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США.

Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. 

В конце мая 2019 года американские власти сообщили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.

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