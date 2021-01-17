«Нет доказательств наличия группировок для убийств или захвата»: как идёт следствие по делу о штурме Капитолия в США

У правоохранителей США нет прямых доказательств того, что участники штурма Капитолия планировали захват или убийства членов конгресса. Об этом заявил и. о. прокурора округа Колумбия Майкл Шервин. Ранее обвинители включили в своё обращение к суду утверждение о том, что такие доказательства существуют, однако во время слушаний вычеркнули этот пункт, сообщили американские СМИ. Вместе с тем в ФБР заявили, что уже установлены личности более 270 подозреваемых, вовлечённых в преступные действия, более 100 человек арестованы. По мнению экспертов, последние сообщения прокуроров пока не стоит расценивать как полноценный отказ от ранее предъявленных обвинений.

В настоящее время у правоохранителей США нет прямых доказательств того, что участники штурма Капитолия планировали захват или убийства членов конгресса. Об этом заявил исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин во время телефонной пресс-конференции.

«У нас нет прямых доказательств наличия группировок для убийств или захвата (законодателей. — RT)», — сказал он.

По словам Шервина, ввиду сложности расследования и большого числа вовлечённых лиц между некоторыми обвинителями могло, по всей видимости, возникнуть недопонимание.

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Ранее, как сообщали американские СМИ, федеральные прокуроры утверждали, что участники беспорядков в Капитолии намеревались захватить и убить конгрессменов. Подобное обвинение, по данным прессы, содержалось в заявлении, которое прокуроры подали в четверг в суд города Финикс на Джейкоба Ченсли — мужчину из штата Аризона, принимавшего участие в беспорядках, расхаживая по зданию конгресса с голым торсом, раскрашенным лицом и с рогатой меховой шапкой на голове.

«Имеются убедительные доказательства, в том числе слова и действия самого Ченсли, что в намерения штурмовавших Капитолий лиц входили захват и убийство избранных служащих государственной власти США», — говорилось в обращении прокурора, где также содержится призыв оставить обвиняемого под стражей. Его цитирует ABC News.

Однако на слушаниях по делу Ченсли в Финиксе, по данным издания, обвинение отказалось от такой трактовки событий. Тем не менее судья всё равно решил оставить обвиняемого за решёткой до начала судебного процесса.

При этом задержания участников беспорядков в конгрессе продолжаются. Минюст США регулярно публикует соответствующую информацию.

Минюст США

Reuters

© Andrew Kelly/File

Как уточнил заместитель руководителя регионального отделения ФБР в Вашингтоне Стивен Д’Антуоно, уже установлены «личности более 270 подозреваемых, вовлечённых в преступные действия на территории Капитолия и в его окрестностях».

«При поддержке наших партнёров по всей стране нам удалось взять под стражу более 100 лиц, — отметил он во время телефонной пресс-конференции. — Если сравнить это расследование с американским футболом, мы всё ещё в первой четверти матча».

Захват Капитолия

Напомним, 6 января, в день, когда конгресс должен был ратифицировать результаты президентских выборов, сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа провели в Вашингтоне митинг против утверждения победы демократа Джо Байдена.

До этого глава Белого дома многократно призывал своих людей приходить на эту акцию, а уже 6 января выступил с речью, в очередной раз назвав результаты выборов сфальсифицированными.

Позже митинг перерос в осаду Капитолия, в котором проходило заседание конгресса. Участники акции прорвались в здание и устроили там погром. В ходе инцидента погибли пять человек, пострадали более 50 полицейских.

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После этого члены Демпартии заявили о необходимости объявить Трампу импичмент. Байден, в свою очередь, сообщил, что с участниками осады Капитолия нужно поступать как с «внутренними террористами», обвинив 45-го президента США в сознательном поощрении беспорядков.

На этой неделе палата представителей американского конгресса большинством голосов утвердила резолюцию, которая позволит отстранить действующего главу Белого дома от власти по статье «Подстрекательство к мятежу».

Однако лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл уже заявил, что верхняя палата не вынесет вердикт по импичменту до инаугурации Байдена.

Стоит отметить, что с 11 января в Вашингтоне введён режим чрезвычайной ситуации. Чтобы не допустить новых волнений, в столицу продолжают направлять подразделения Нацгвардии. Пентагон согласился предоставить до 25 тыс. военнослужащих для обеспечения мер безопасности во время инаугурации Байдена. Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии США в Twitter.

The @DeptofDefense has agreed to provide up to 25,000 service members to support the Presidential Inauguration National Special Security Event federal law enforcement mission and security preparations, as led by the @SecretService. Full media release: https://t.co/WODp0mjt7hpic.twitter.com/gRydFahTgj — NGB-PA Press Desk (@NGBPA1636) January 15, 2021

«Каток американской правовой машины»

Как отметил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, последние действия прокуроров Соединённых Штатов свидетельствуют о том, что у них нет доказательств какого-то предварительного сговора участников на штурм Капитолия.

«Это очень важно для тех, кому уже вынесены обвинения. Ведь одно дело, если они действовали по стечению обстоятельств, и совсем другое, если они готовились к осаде и хотели осуществить её преднамеренно. В американском праве последняя ситуация квалифицируется как преступный коллективный заговор, который имеет гораздо более серьёзные последствия с точки зрения уголовного права, чем стихийный штурм», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Осада Капитолия, 6 января

Reuters

© Mike Theiler/File

По мнению Рогулёва, обвинители сейчас стоят перед непростым выбором.

«Если они будут говорить, что это заранее спланированное организованное действие, о котором спецслужбы не знали и не смогли его предотвратить, это могут расценить как прокол разведсообщества. Если же речь пойдёт именно о стихийном выступлении, то тогда ФБР и другим ведомствам не смогут предъявить обвинения в каких-то недоработках. Поэтому сейчас они крутятся как ужи на сковородке и пытаются вывернуться из сложной ситуации», — заявил аналитик.

По его мнению, в ближайшее время от прокуроров и других официальных лиц американцы ещё не раз услышат противоречивые заявления.

При этом Рогулёв не исключил, что Минюст в конечном счёте всё-таки может «выявить каких-то главарей или организаторов осады Капитолия».

Политолог Александр Асафов, в свою очередь, отметил, что действия американских прокуроров «не стоит расценивать как ход назад или отказ от ранее предъявленных обвинений».

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«Это было сделано, чтобы снять напряжённость среди сторонников Трампа, часть из которых не оставляют своих планов восстановить справедливость перед инаугурацией Байдена. А правоохранителям нужно, чтобы инаугурация прошла тихо, чтобы во время её проведения не повторились уличные события 6 января. Ведь американцы могут устроить, например, митинг в защиту людей, которым грозят серьёзные преследования после участия в осаде Капитолия», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Асафов добавил, что после 20 января, когда власть окажется в руках Байдена, прокуроры наверняка найдут «доказательства» планировавшегося вооружённого восстания.

«Ведь американская правовая система может обвинять человека не только в высказанных намерениях, но даже в намерениях, которые устанавливаются по каким-то косвенным признакам. Поэтому, учитывая, что найдены различные предметы и вещи участников штурма, которые можно трактовать как оружие, подбор доказательств — это вопрос времени. Протестующие, оказавшиеся внутри Капитолия, в любом случае получат достаточно строгие наказания, включая тюремное заключение», — считает аналитик.

По его мнению, судьба этих людей, которые «попадут под каток американской правовой машины, будет незавидной».

В свою очередь, Юрий Рогулёв считает, что желающих преследовать сторонников Трампа и его самого после прихода Байдена к власти будет немало.

«В дело пойдут судебные преследования и другие инструменты. Twitter и многие американские соцсети будут продолжать блокировать аккаунты сторонников 45-го президента США. В итоге накал страстей, конечно, спадёт, горячие головы отойдут в тень и, будем надеяться, наконец возобладает обычный правовой подход. Однако Соединённым Штатам ещё нужно пережить инаугурацию нового президента», — заключил эксперт.