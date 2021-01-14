Макконнелл заявил, что сенат не вынесет вердикт по импичменту до 20 января
- Reuters
«Это не решение, которое принял я, это факт», — говорится в заявлении Макконнелла.
Он добавил, что в интересах США «будет, чтобы конгресс и исполнительная власть провели последующие семь дней, полностью сосредоточившись на том, чтобы помочь безопасной инаугурации и должной передаче власти будущей администрации Байдена».
Ранее сообщалось, что палата представителей приступила к рассмотрению резолюции об импичменте Трампа, после чего начались двухчасовые дебаты по импичменту.
6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, переросшая в беспорядки.
Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов президентских выборов.
После этого спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала использовать 25-ю поправку к Конституции США и отстранить Трампа от власти до конца его срока, 20 января.