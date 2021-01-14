Макконнелл заявил, что сенат не вынесет вердикт по импичменту до 20 января

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Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что «даже если бы процесс в сенате начался на этой неделе и быстро продвигался, до того, как президент Трамп покинет должность, не было бы достигнуто окончательного вердикта».
Макконнелл заявил, что сенат не вынесет вердикт по импичменту до 20 января
  • Reuters

«Это не решение, которое принял я, это факт», — говорится в заявлении Макконнелла.

Он добавил, что в интересах США «будет, чтобы конгресс и исполнительная власть провели последующие семь дней, полностью сосредоточившись на том, чтобы помочь безопасной инаугурации и должной передаче власти будущей администрации Байдена».

Ранее сообщалось, что палата представителей приступила к рассмотрению резолюции об импичменте Трампа, после чего начались двухчасовые дебаты по импичменту.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, переросшая в беспорядки.

Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов президентских выборов.

После этого спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала использовать 25-ю поправку к Конституции США и отстранить Трампа от власти до конца его срока, 20 января.

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