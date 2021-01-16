«Момент мести»: как в США усугубляются противоречия в преддверии инаугурации Байдена

Спецслужбы Соединённых Штатов предупреждают о возможных беспорядках с применением оружия накануне и в день инаугурации Джо Байдена. По словам директора ФБР Кристофера Рэя, силовики занимаются анализом сообщений с угрозами вооружённых нападений. Сейчас в Вашингтон стягиваются войска Нацгвардии, а предприниматели закрывают щитами витрины своих кафе и магазинов. Накал страстей подпитывают обвинения демократов в адрес республиканцев в причастности к захвату Капитолия 6 января. Как полагают эксперты, сторонники Байдена готовят почву для вытеснения трампистов на обочину политической жизни.

Американские спецслужбы опасаются вооружённых столкновений в преддверии и в день инаугурации Джо Байдена, которая запланирована на 20 января. В частности, директор ФБР Кристофер Рэй заявил журналистам, что сотрудники ведомства анализируют многочисленные сообщения в сети с призывами к гражданам выходить на акции протеста с оружием.

«Мы обеспокоены вероятностью применения насилия на многочисленных протестах и митингах, запланированных на ближайшие дни здесь, в Вашингтоне, и в районах Капитолиев штатов по всей стране, в ходе которых вооружённые лица могут оказаться в непосредственной близости к административным зданиям и госслужащим», — сказал Рэй на пресс-брифинге с вице-президентом США Майком Пенсом, проходившем в стенах Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

«Подстрекательство к мятежу»

По информации неких источников издания Politico, из-за проблем с безопасностью была отложена репетиция инаугурации Байдена, запланированная на 17 января. Ранее американские спецслужбы проинформировали избранного президента о потенциальных угрозах безопасности во время церемонии его вступления в должность, а конгрессменам было доложено о планируемых вооружённых атаках на Белый дом, Капитолий и Верховный суд. Возле этих зданий уже появились ограждения.

С 11 января в Вашингтоне действует режим ЧС. Прилегающие к Капитолию улицы перекрыты. Для недопущения беспорядков в столицу США перебрасываются подразделения Национальной гвардии. В настоящий момент в столице находятся более 7 тыс. военнослужащих, которых расселяют в гостиницы в деловой части города.

Общая численность войск в Вашингтоне к 20 января должна превысить 20 тыс. человек. Местные жители и предприниматели, опасаясь столкновений и погромов, заколачивают витрины, окна и двери своих заведений.

Баррикады и бойцы Нацгвардии: в Вашингтоне готовятся к инаугурации Байдена

В настоящее время в Соединённых Штатах ведётся расследование по факту беспорядков, вспыхнувших 6 января, когда сторонники действующего президента Дональда Трампа сломили сопротивление правоохранителей и ворвались в Капитолий.

Жертвами столкновений стали пять человек, пострадали более 50 полицейских. На сегодняшний день по подозрению в участии в беспорядках арестованы свыше 100 человек.

Джо Байден и руководители Демократической партии возложили ответственность за трагический инцидент на Трампа. На фоне обвинений в адрес действующего президента администрации соцсетей Twitter, Facebook и Instagram заблокировали его аккаунты.

Кроме того, захват Капитолия послужил поводом для запуска новой процедуры импичмента Трампа. 13 января палата представителей конгресса США большинством голосов одобрила резолюцию, позволяющую отстранить действующего президента от власти по статье «Подстрекательство к мятежу». Трамп полностью отрицает свою вину в случившемся.

«Политический умысел»

Как заявил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман, в Вашингтоне сложилась весьма напряжённая ситуация из-за угрозы вооружённых выступлений. В то же время эксперт не ожидает беспорядков, сопоставимых по масштабу с акциями движения BLM (Black Lives Matter) летом прошлого года.

«Инцидент с Капитолием для многих стал неожиданностью. Видимо, сейчас американские силовые структуры стараются не допустить повторения сценария. Но, с моей точки зрения, стягивание войск в Вашингтон имеет скорее политический умысел. Это попытка в очередной раз обвинить Трампа в том, что он будто бы собирается организовать восстание с опорой на правых радикалов», — рассуждает Фельдман.

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Эксперт констатировал, что инцидент с захватом Капитолия вызвал волну неадекватной реакции и абсурдных подозрений со стороны Демократической партии, часть представителей которой принялись выдвигать конспирологические версии и объяснения произошедшего.

Так, 12 января член палаты представителей Александрия Окасио-Кортес поделилась в своём Instagram подозрениями, которые у неё возникли относительно коллег по парламенту, с которыми она укрывалась от гнева ворвавшейся в Капитолий толпы.

По её словам, в момент штурма она якобы находилась рядом со сторонниками «теории превосходства белых» и QAnon — маргинального движения, которое считает, что Трамп ведёт тайную борьбу против педофилов из числа американского политического истеблишмента и бизнес-элиты.

«На месте эвакуации присутствовали сторонники QAnon и теории превосходства белых, и, прямо скажем, сторонники превосходства белых из числа конгрессменов, которые, как мне показалось, могут раскрыть моё местоположение и создать возможности для того, чтобы мне причинили вред, похитили и так далее», — заявила Окасио-Кортес.

Ещё одна конгрессвумен-демократ, бывший федеральный прокурор Мики Шерилл, восприняла экскурсию для посетителей Капитолия, которую проводили её коллеги 5 января, как часть разведывательных мероприятий, организованных будущими участниками штурма.

Бойцы Нацгвардии у здания Капитолия

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Шерилл не исключает, что часть законодателей подстрекала и помогала протестующим. Вместе с тремя десятками других демократов она подписала письмо, адресованное руководству полиции Капитолия, в котором было выдвинуто предположение, что протестующие «имели весьма детальную информацию» о внутреннем устройстве здания.

В документе утверждается, что 5 января поток посетителей здания конгресса превысил ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса в марте прошлого года. Там также отмечается необходимость расследовать возможную связь между этими группами на территории комплекса Капитолия и атаками здания 6 января.

«Многие конгрессмены, подписавшие это письмо, включая тех из нас, кто служил в вооружённых силах и обучен распознаванию подозрительной деятельности, как и ряд наших прочих сотрудников, видели чрезвычайно много групп посторонних лиц на территории комплекса во вторник 5 января», — говорится в документе.

При этом Окасио-Кортес и Шерилл не стали называть фамилии тех конгрессменов, кого они подозревают в помощи участникам штурма Капитолия.

Однако не все демократы воздержались от конкретизации обвинений.

Так, конгрессмен Нэнси Мейс заявила, что член Республиканской партии Лорен Боберт своей записью в Twitter утром 6 января якобы намеренно раскрыла местонахождение спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, чей кабинет был впоследствии занят митингующими. Боберт отрицает какую-либо причастность к нападению митингующих и утверждает, что на момент публикации её твита Пелоси уже покинула рабочее место.

Кроме того, республиканцев обвинили в том, что при эвакуации 6 января они не надели медицинские маски, тем самым якобы подвергнув опасности здоровье конгрессменов-демократов.

«Очень тревожно, что это комбинированная угроза — угроза изнутри и угроза извне», — заявила член палаты представителей, демократ Энн Маклэйн Кустер.

«Свести счёты с неугодными»

Павел Фельдман уверен, что демократы целенаправленно выдвигают абсурдные обвинения, рассчитывая на волне возмущения штурмом Капитолия повесить на идеологических оппонентов ярлыки заговорщиков. Таким способом сторонники Байдена рассчитывают вытеснить своих противников на обочину политической жизни Соединённых Штатов, полагает эксперт.

«Демократы сейчас упиваются периодом наступающего своевластия. Ведь скоро они получат контроль над Белым домом. И, конечно, им не терпится использовать эти полномочия для того, чтобы отомстить Трампу лично и свести счёты с неугодными людьми из числа республиканцев. Это такой момент мести», — пояснил Фельдман.

В свою очередь, политолог-американист Малек Дудаков считает, что накалённая ситуация в США в преддверии инаугурации Байдена — во многом следствие политики самих демократов, которые оправдывали погромы и нападения активистов BLM на полицию. В беседе с RT эксперт отметил, что своим поведением противники Трампа фактически «легитимизировали политическое насилие».

«Естественно, демократы не собираются признавать свои ошибки, которые усилили поляризацию общества. И теперь они рассказывают избирателям про теории заговора вроде QAnon, стараясь максимально использовать так называемый административный ресурс», — подытожил Дудаков.