Президент США Дональд Трамп ввёл режим ЧС в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность инаугурации следующего президента Джо Байдена 20 января.

«Сегодня президент Дональд Трамп сообщил, что в округе Колумбия существует чрезвычайная ситуация, и распорядился, чтобы федеральная помощь была направлена вдобавок к усилиям округа из-за экстренных обстоятельств, связанных с 59-й президентской инаугурацией», — приводит РИА Новости сообщение Белого дома.

Ранее сообщалось, что городские власти в Вашингтоне ввели режим ЧС, который будет действовать до 21 января — дня инаугурации Байдена.

Также они обратились к Трампу с просьбой сделать то же самое, чтобы Вашингтон при необходимости получил федеральную помощь в обеспечении безопасности.