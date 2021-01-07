В Вашингтоне продлили режим ЧС на 15 дней

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Мэр столичного округа Колумбия Мюриэл Баузер приняла в среду вечером решение о продлении режима ЧС на 15 дней — до 21 января.

«Сегодняшние события и обоснованные опасения продолжающейся чрезвычайной ситуации представляют угрозу общественной безопасности и благополучию жителей округа. В соответствии с данным распоряжением (режим) чрезвычайной ситуации продлевается на 15 дней до следующего распоряжения мэра», — приводит ТАСС слова Баузер.

Ранее Баузер объявила о введении в городе комендантского часа на фоне беспорядков около Капитолия и его штурма.

Правоохранители сообщили, что будут задерживать лиц, нарушающих комендантский час, который начал действовать в Вашингтоне с 18:00 по местному времени (02:00 мск).

Сообщалось, что в Вашингтоне 30 человек задержаны за нарушение комендантского часа.

Губернатор Вирджинии также объявил в штате режим ЧС и комендантский час.

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