В Вашингтоне будут задерживать нарушителей комендантского часа
- Reuters
Об этом сообщил на пресс-конференции начальник столичной полиции Роберт Конти.
«Если будет установлено, что вы нарушаете комендантский час, полиция должна будет принять меры. Я ещё раз хочу повторить и пояснить: пожалуйста, соблюдайте комендантский час, иначе нарушающие его лица будут подлежать аресту», — сказал Конти.
Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила о введении в городе комендантского часа на фоне беспорядков около Капитолия.