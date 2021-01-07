В Вашингтоне будут задерживать нарушителей комендантского часа

Правоохранители будут задерживать лиц, нарушающих комендантский час, который начнёт действовать в городе Вашингтоне с 18:00 по местному времени (02:00 мск).

Об этом сообщил на пресс-конференции начальник столичной полиции Роберт Конти.

«Если будет установлено, что вы нарушаете комендантский час, полиция должна будет принять меры. Я ещё раз хочу повторить и пояснить: пожалуйста, соблюдайте комендантский час, иначе нарушающие его лица будут подлежать аресту», — сказал Конти.

Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила о введении в городе комендантского часа на фоне беспорядков около Капитолия.