В Вашингтоне ввели комендантский час на фоне беспорядков

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила о введении в городе комендантского часа на фоне беспорядков около Капитолия.

Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

«Сегодня я объявляю общегородской комендантский час в округе Колумбия с 18:00 6 января до 06:00 7 января», — отметила мэр.

Today, I'm ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 6:00 p.m. on Wednesday, January 6, until 6:00 a.m. on Thursday, January 7. pic.twitter.com/lp6Pt3DcYC — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) January 6, 2021

Ранее в Вашингтоне между сторонниками президента США Дональда Трампа и полицией начались столкновения. Стычки привели к тому, что правоохранительные органы применили слезоточивый газ.

Позднее поступила информация, что протестующие прорвались в Капитолий и окружили зал сената.

RT ведёт трансляцию.