Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно

Президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников, протестующих в Вашингтоне, действовать мирно.

Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Пожалуйста, поддержите нашу столичную полицию и правоохранителей. Они по-настоящему на стороне нашей страны. Оставайтесь мирными!» — написал он.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Ранее сообщалось, что полиция в Вашингтоне применила слезоточивый газ и оружие нелетального действия для разгона сторонников Трампа.

Позднее поступила информация, что протестующие прорвались в Капитолий и окружили зал сената.

RT ведёт трансляцию.