Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно
- Reuters
Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Twitter.
«Пожалуйста, поддержите нашу столичную полицию и правоохранителей. Они по-настоящему на стороне нашей страны. Оставайтесь мирными!» — написал он.
Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021
Ранее сообщалось, что полиция в Вашингтоне применила слезоточивый газ и оружие нелетального действия для разгона сторонников Трампа.
Позднее поступила информация, что протестующие прорвались в Капитолий и окружили зал сената.
RT ведёт трансляцию.