Губернатор Вирджинии объявил режим ЧС и комендантский час
- Reuters
«По просьбе города Александрия и округа Арлингтон я объявляю комендантский час с 18:00 до 6:00 на этих территориях, за некоторыми исключениями. Я также объявляю чрезвычайное положение в Вирджинии, чтобы мы могли продолжать реагировать», — написал он в Twitter.
Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила о введении в городе комендантского часа на фоне беспорядков около Капитолия и его штурма.
Правоохранители сообщили, что будут задерживать лиц, нарушающих комендантский час, который начнёт действовать в городе Вашингтоне с 18:00 по местному времени (02:00 мск).