Губернатор Вирджинии объявил режим ЧС и комендантский час

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Губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм объявил в штате режим ЧС и комендантский час с 18:00 до 6:00 местного времени на фоне ситуации с протестами в прилегающем округе Колумбия.
Губернатор Вирджинии объявил режим ЧС и комендантский час
  • Reuters

«По просьбе города Александрия и округа Арлингтон я объявляю комендантский час с 18:00 до 6:00 на этих территориях, за некоторыми исключениями. Я также объявляю чрезвычайное положение в Вирджинии, чтобы мы могли продолжать реагировать», — написал он в Twitter.

Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила о введении в городе комендантского часа на фоне беспорядков около Капитолия и его штурма.

Правоохранители сообщили, что будут задерживать лиц, нарушающих комендантский час, который начнёт действовать в городе Вашингтоне с 18:00 по местному времени (02:00 мск).

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