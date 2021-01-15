В ФБР сообщили об аресте более 100 участников беспорядков в Вашингтоне

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Более 100 человек арестованы по факту беспорядков в Вашингтоне на прошлой неделе. Об этом заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй.
В ФБР сообщили об аресте более 100 участников беспорядков в Вашингтоне
  • Reuters

«Мы и наши партнёры уже арестовали более 100 человек, участвовавших в преступной деятельности прошлой недели — осаде Капитолия, — и продолжаем разрабатывать множество других связанных с этим расследованием», — приводит РИА Новости его слова на брифинге по безопасности инаугурации, который проводил вице-президент Майк Пенс.

Рэй предостерёг демонстрантов от участия в протестных акциях. 

«С 6 января мы уже идентифицировали больше 200 человек. Мы знаем, кто вы. Если вы будете там, то агенты ФБР вас найдут», — сказал глава ФБР.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп призвал жителей страны воздержаться от насилия, вандализма и нарушений закона на новых митингах.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, перешедшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. В результате беспорядков погибли пять человек.

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