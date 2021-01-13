Трамп призвал американцев воздержаться от насилия и вандализма

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RT
Действующий президент США Дональд Трамп призвал жителей страны воздержаться от насилия, вандализма и нарушений закона на новых митингах.
Трамп призвал американцев воздержаться от насилия и вандализма
  • Reuters

«В свете сообщений о новых демонстрациях я призываю не допускать никакого насилия, нарушения закона и вандализма», — заявил он телеканалу Fox News.

Трамп также попросил американцев помочь «снизить напряжение и успокоить гнев».

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, перешедшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. В результате беспорядков погибли пять человек.

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